Pr Koutoubou Sano nommé secrétaire général de l’Académie de l’OCI : 1er Africain non-arabe à occuper ce poste

Il est des hommes qui ne chôment pas. Le secrétaire général de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) a nommé Professeur Koutoubou Moustapha SANO au poste de Secrétaire général de l’Académie internationale de la Jurisprudence islamique, basée à Djeddah, en Arabie Saoudite.

Cette prestigieuse académie est l’instance juridique de fatwah la plus haute et la plus célèbre au monde. Elle a comme vocation l’harmonisation et la coordination des points de vue des juristes musulmans relatifs aux thématiques religieuses, culturelles, sociales, économiques, financières et politiques.

Aussi, est-elle considérée comme la référence suprême des institutions et des hauts conseils de fatwah et de jurisprudence pour le monde islamique, ainsi que pour les communautés musulmanes à travers le monde.

La nomination du Professeur Koutoubou SANO à la tête de cette Académie, fera de la République de Guinée le premier pays de l’Afrique subsaharienne non arabe à occuper ce prestigieux poste de Secrétaire général depuis sa création.

