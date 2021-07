Précisions sur la situation contractuelle de Guinée Games

Pour faire suite à la diffusion de courriers de la LONAGUI sur les médias et réseaux sociaux faisant état de la cessation du contrat de concession attribué à Guinée Games pour l’exploitation des jeux en République de Guinée, nous souhaitons aujourd’hui apporter quelques précisions, après avoir observé un délai de réserve, en raison des négociations qui seront précisées plus bas.

Premièrement, le contrat de concession attribué à Guinée Games en 2001 et reprit par son avenant et enregistré le 20 Avril 2011 au Ministère de l’économie et des finances stipule en son article 3 que le contrat est attribué pour une période de 10 ans. Cependant, dans l’article 3-1 du même avenant, il est signifié que : « Le présent contrat est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation au cours de sa période de validité liée au manquement des obligations par l’une des parties et annoncée Trois (03) mois avant la fin du contrat. »

La date d’échéance du délai de dénonciation était donc le 20 Janvier 2021. Pourtant, jusqu’au 21 Juin 2021, il n’avait jamais été notifié par la LONAGUI une quelconque volonté de mettre fin au contrat.

De plus, en date du 12 février 2021, une réunion dont l’ordre du jour était « Renégociation de la convention » s’est même tenue dans les locaux de la LONAGUI et à l’issue de cette réunion, un échéancier pour établir un nouveau contrat a même été proposé par la LONAGUI, devant aboutir à la signature finale en date du 31 Mars 2021. A ce jour encore, aucun projet de nouvelle convention ne nous est parvenu.

Comme chaque année, nous avons d’ailleurs reçu les factures afférentes à l’acquisition des licences d’exploitation pour l’année 2021, et dont le montant cette année était réévalué de 400% comparativement à l’année 2020. En date du 7 mai 2021, la LONAGUI nous notifiait par courrier l’acceptation d’une remise de 25% sur le montant total sous réserve de respecter un échéancier de paiement soldant le total du montant dont nous devions nous acquitter avant le 15 Juin 2021 (pour la dernière tranche). Nous nous sommes acquittés de cette dernière tranche le 7 Juin 2021 (copie des chèques faisant foi).

Sur les manquements dont nous pourrions avoir fait preuve, nous rappelons que nous nous sommes toujours mis à disposition de la LONAGUI pour faire preuve de la plus grande transparence, notamment, en proposant une solution technique en date du 8 mars 2021, sur laquelle nous n’avons jamais eu de retour. Nous précisons également que pour chaque tirage, un agent de la LONAGUI est présent pour veiller au strict respect de la conformité de la procédure. Enfin, sur les cas d’annulation de pari, nous rappelons qu’un pari annulé est obligatoirement basculé en cote 1.0 qui fait que le gain est égal à la mise, ce qui signifie donc le remboursement dudit pari.

Guinée Games opère aujourd’hui un réseau qui s’étend sur l’ensemble du territoire nationale, qui compte près de 10 000 emplois directs (salariés, concessionnaires, franchises et sous-traitants) et près de 50 000 indirects. Ce réseau a été construit en lien avec le premier fournisseur technique en Afrique opérant dans plus de 23 pays dont le Sénégal, la Côte-d’Ivoire, le Mali, le Togo, le Tchad faisant du réseau commercial de Guinée Games l’un des plus complets de la sous-région.

Notre société a toujours montré sa capacité d’innovation et permet aussi de prouver qu’une société guinéenne pouvait réussir là où dans beaucoup de pays, ce sont souvent les entreprises étrangères qui performent.

Ces réussites nous ont permis de devenir un acteur majeur de soutien au développement social, culturel et sportif de la Guinée grâce à l’accompagnement d’un nombre important de projets.

Pour finir, nous espérons qu’au bout des discussions entamées depuis quelques mois maintenant, nous trouverons un accord bénéfique aux deux entités dans le respect des lois et conventions en la matière.