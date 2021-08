Prélèvement de 5% et 2% des cotisations pour la protection sociale : l’Inter centrale CNTG-USTG invite les fonctionnaires et retraités à y adhérer

L’annonce du prélèvement des 5% et 2% des cotisations pour la protection sociale des fonctionnaires et des retraités de la fonction publique fait grincer des dents chez certaines centrales syndicales. Ce mercredi 25 août, l’inter central CNTG-USTG s’est prononcé sur ce sujet qui fait tant de bruits au cours d’un point de presse tenu à la bourse du travail.

« Il nous a été donné d’entendre et de lire des propos démobilisateurs distillés dans la presse par des camarades se disant défenseurs des travailleurs autour de ce sujet dont ils n’ont pas hélas la maîtrise. Cette manœuvre à haut risque est de nature à démobiliser l’opinion en général et les fonctionnaires et retraités en particulier. Si rien n’est fait pour rétablir la vérité en donnant la bonne information pour tout le monde. C’est pourquoi, l’inter central CNTG – USTG a jugé nécessaire d’organiser ce point de presse pour remettre les pendules à l’heure. Et ce, pour l’honneur de la classe ouvrière guinéenne que nous représentons car, partout où règne la confusion, les travailleurs et travailleuses dans leur ensemble sont les premiers perdants », a regretté Ahmadou Diallo, le secrétaire général de la CNTG avant d’ajouter : « Il s’agit en d’autres termes de donner avec des preuves à l’appui des informations fiables dénuées de toutes faussetés ou de passions sur le processus qui a permis de créer les deux institutions phares mais également de faire le point sur le niveau d’avancement des démarches pour leurs opérationnalisations »

Selon Ahmadou Diallo, la CNTG et l’USTG ont mené des missions d’information et de sensibilisation avant l’annonce des prélèvements.

« Conjointement entre les deux directions de l’INAMMO et de la CNSPAE, une tournée d’information et de sensibilisation a été organisée par l’inter central CNTG USTG dans les régions administratives de notre pays. Ces rencontres fortement médiatisées ont connu une mobilisation massive des agents qui, dans leur grande majorité ont apporté un soutien sans réserve aux idées développées par la mission », a expliqué Amadou Diallo.

Par ailleurs, le secrétaire général de la CNTG a invité les fonctionnaires et les retraités à soutenir activement et positivement l’opérationnalisation des deux institutions en payant régulièrement leur cotisation.

« Permettez-moi de réitérer l’appel que nous avons lancé lors des tournées à l’intérieur du pays et à l’occasion du point de presse tenu ici même pour la zone de Conakry : celui d’inviter tous les fonctionnaires et les retraités à soutenir activement et positivement l’opérationnalisation des deux institutions en payant régulièrement leur part de cotisation qui s’élève à 5% du salaire mensuel pour les actifs et 2% de la pension mensuelle aussi pour les retraités », a souligné Ahmadou Diallo avant de s’adresser à ses collègues d’autres centrales syndicales : « Aux responsables syndicaux de toutes les centrales, je demande d’éviter les propos va-t’en guerre quand on sait la portée d’un discours relatif à la vie des salariés. Lorsqu’on ne connait pas ou ne maitrise pas un dossier, on se donne la sagesse d’aller à la source pour avoir la bonne information »

A en croire Ahmadou Diallo, l’Inter centrale CNTG – USTG mettra tout en œuvre pour permettre aux travailleurs guinéens d’avoir une protection sociale effective qui est un Droit qu’ils doivent conquérir s’ils veulent vivre une vie descente.

« Ainsi donc, ce n’est pas un plaisir mais une obligation du moment que l’État – Employeur a rempli sa part de contribution qui est de 18% selon la loi », a martelé finalement le secrétaire général de la CNTG.

Sadjo Bah