La ville de Conakry vient d’enregistrer ses premières pluies. Ce qui, on le sait, expose la plupart des rues et ménages à une insalubrité certaine. Le cas du pont intermédiaire entre Tombolia et Dabompa en est une parfaite illustration. Là, l’on a vu des tas d’ordures et des flasques d’eau ayant perturbé ou interrompu la circulation. Une situation que vivent les riverains depuis toujours.

« Quand je pense à la saison pluvieuse, j’ai le cœur qui ne cesse de battre parce que je crains pour ma vie et celle de ma famille », a confié une riveraine.

« Chaque année, c’est ainsi que nous passons la saison pluvieuse. Dès qu’elle commence, notre tranquillité d’esprit est perturbée parce que je suis obligée de barricader avec les sacs de sable et de nettoyer chaque matin pour ne pas m’exposer à la maladie », se plaint M’mahawa Dramé.

A côté des ménages, les chauffeurs peinent a circuler. Pour ceux qui ont les engins plus bas, il faut rebrousser chemin. « Vraiment, aujourd’hui, c’est compliqué. Pour nous qui avons les petites voitures, si nous ne prenons pas la peine de rebrousser chemin, on s’expose à des dépenses suite à de nombreuses pannes », a fait savoir Fodé Savané, transporteur de son état.

Mariame Mayi Cissé