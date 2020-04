Premières pluies à Faranah : la foudre tue deux enfants

La saison pluvieuse vient de s’annoncer à Faranah et ses conséquences commencent déjà à alarmer les citoyens. Dans la soirée du jeudi 23 avril 2020, la foudre a arraché la vie à deux enfants dans le secteur Yarayah situé à trois kilomètres du district de Kissi Ballayah relevant de la sous- préfecture de Banian.



Sur les circonstances de ce drame, un témoin du nom de Mamady Condé ‘’Manty Vieux” explique : « Ce soir il a plu et le vent soufflait. Pendant que les mangues tombaient, il y avait trois enfants (deux garçons et une fille) qui couraient pour venir ramasser ces mangues. C’est ainsi que la foudre est descendue. Les deux garçons sont décédés sur le coup et la fille s’est évanouie. C’est quelques temps après que la fille a repris connaissance. L’âge des victimes varie entre 12 et 13 ans. »

À Faranah, la saison pluvieuse est souvent porteuse de malheur. C’est la période au cours de laquelle des inondations et d’autres phénomènes naturels et météorologiques causent plusieurs dégâts matériels et parfois des pertes en vies humaines.

Lanciné Keita, correspondant à Faranah

