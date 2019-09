Préparatifs de la célébration du 17 mai à Mandiana : le ministre Diakaria Koulibaly continue de recevoir des visites (images)

Présent à Mandiana depuis mardi dernier dans le cadre de la célébration en différé du 17 mai, le ministre des Hydrocarbures, par ailleurs parrain politique de la préfecture de Mandiana, Diakaria Koulibaly continue de recevoir des visites des citoyens des différentes localités relevant de ladite préfecture.

Dans l’après midi de ce vendredi, les délégations des sages de plusieurs localités dont Faralako, Hèrèmakonon, Dialakoro et Kiniéran se sont succédés chez le ministre pour non seulement lui signifier leur reconnaissance aux idéaux du Président de la République, Pr Alpha Condé, mais aussi lui dire qu’ils sont entièrement à la disposition du président Condé à cause des nombreux efforts de développement du pays.

« La venue à Mandina de notre fils, le ministre Diakaria Koulibaly ne peut pas nous laisser indifférent. C’est pourquoi nous sommes tous là ce soir pour lui dire bonjour et bénir pour notre cher président, Pr Alpha Condé qui a bien voulu nommer Diakaria Koulibaly ministre et parrain politique de notre localité. Nous disons que nous sommes fiers du président Alpha et que nous démontrerons demain samedi, à l’occasion de l’anniversaire de sa rentrée triomphale en Guinée qu’il est et demeure dans nos cœurs », a fait savoir l’un des portes-parole.

A noter que cette célébration du 17 mai se tiendra demain samedi 14 septembre, au stade préfectoral de Mandiana.

Youssouf Keita, depuis Mandiana