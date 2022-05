Préparatifs des examens à Labé : plus de 600 candidats ne se sont pas encore fait photographier (chargé des examens)

A moins de deux semaines du démarrage des examens scolaires session 2022, à Labé, l’heure est aux derniers réglages. A la direction préfectorale de l’Education, des dispositions sont prises pour épurer les listes des différents candidats, selon le chargé des examens. Visiblement fatigué après plusieurs heures de travail, le chargé des examens à la direction préfectorale de l’Education de Labé fait le point sur les statistiques concernant les candidats et les centres d’examens dans sa juridiction.

« Présentement, nous avons fait le toilettage des listes. On a eu à peu près une liste propre des gens qui sont photographiés, parce que cette fois, c’est dit, celui qui n’a pas de photo ne fera pas l’examen. Le nombre de candidats inscrits à l’examen d’entrée en 7ème année, c’est 8195, dont 4620 filles. À l’heure où je vous parle, les candidats qui se sont fait photographier sont au nombre de 7907, dont 4445 filles. Au BEPC, nous avons un total inscrit sur la liste 4661, dont 2595 filles; photographiés 4161 dont 2119 filles. Au baccalauréat, total inscrit 1888 dont 855 filles; photographiés 1772 dont 757 filles. Le nombre de ces candidats non photographiés à l’examen d’entrée en 7ème année, c’est 215. Au brevet, on a un total de 398 personnes non photographiées. Parlant des centres d’examens, à l’examen d’entrée en 7ème année on a 34 centres, au BEPC on a 12 centres et au baccalauréat on a 6 centres », précise Kerfala Sylla.

Pour pallier ces manquements, selon notre interlocuteur, le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation a instruit de photographier le maximum de candidats qui ne se sont pas fait photographier. Une tâche qui s’avère être une épine pour le chargé des examens à la DPE de Labé.

« Le nombre de candidats non photographiés à l’examen d’entrée en 7ème année, ils sont au total 215 personnes. Au brevet, nous avons 398 personnes. Le collège de Thindhel à lui seul a 138 cas. Au bac, ils ne sont pas nombreux, c’est quelque 20 personnes qui ne se sont pas fait photographier. Et aujourd’hui, j’ai reçu, je crois trois personnes au baccalauréat et le photographe a pris leur photo. Ceux qui nous fatiguent un peu, c’est les candidats libres. Ils sont soit à l’ENI, soit à l’école des soins de santé ou dans les autres écoles professionnelles. Ils viennent déposer les dossiers. Finalement, ils n’ont pas de photos pour les retrouver, c’est très difficile », fait-il savoir.

C’est pourquoi, nous dira Kerfala Sylla, ce délai additionnel n’est que de deux jours. Après expiration, tout candidat qui ne se fera pas photographier sera recalé.

« Si tu es candidat, les PV sont dans les centres. Quand ils (les candidats, ndlr) ne voient pas leurs photos, ils n’ont qu’à venir à la DPE d’ici après demain, on va photographier tous ceux qui ne se sont pas fait photographier, pour transmettre directement le dossier à Conakry, parce que cette fois-ci celui qui n’a pas de photo ne fera pas l’examen », rappelle Kerfala Sylla.

Ce mardi déjà, les délégués et surveillants à ces différents examens ont prêté serment dans la salle de l’amphithéâtre ENI-CFP de Labé.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

