Préparatifs des examens à N’zérékoré : les cadres de l’Education prêtent serment

Cette année, plusieurs nouveautés sont prévues dans l’organisation des examens nationaux. C’est dans cette optique que les acteurs impliqués dans la supervision des évaluations ont prêté serment devant leur hiérarchie, une façon pour eux de s’engager à respecter les principes.

A N’zérékoré, c’est à la direction préfectorale de l’Education que les responsables de l’Education ont prêté serment, en présence du préfet dans la salle de réunion de la DPE.

Déjà une rencontre avec le département avait eu lieu à Conakry dans le cadre des préparatifs des examens. D’où la nécessité de faire la restitution, selon Yozilé Kolamou, DPE de N’zérékoré.

« Cette année, nous avons été conviés à une importante réunion préparatoire des examens nationaux par le ministre de tutelle. L’objectiif de cette rencontre, était de tirer les leçons des sessions passées et proposer des solutions en vue d’organiser un examen crédible transparent pour que le résultat ne soit pas contesté. La fraude dont on a tant parlé pour qu’on évite ça. La commission secrétariat est supprimée cette année. Toute personne qui va accepter de prêter serment on peut comprendre qu’elle est prête à accompagner le processus de cette année. C’est pour cette raison que nous sommes là pour que tous les membres de mon département prêtent serment devant vous monsieur le préfet », a fait savoir le DPE.

De son côté, le préfet de N’zérékoré a félicité le ministère pour son combat afin de sauver l’école guinéenne.

« Je voudrais d’abord remercier le ministre de tutelle pour la mise en place de cette initiative. Nous devons être conscients et responsables aujourd’hui pour la refondation de notre pays qui dépendra de nous-mêmes. Nous devrons aussi s’y mettre. La refondation qui est là aujourd’hui, aucune personne ne va le faire si ce n’est pas nous-mêmes. Si nous sommes là pour la prestation de serment, c’est peut-être en harmonie avec notre conscience. Parce que nous voulons donner de la valeur, de l’éthique de ce que vous-mêmes vous enseignez à l’école pendant les 9 mois de vie scolaire. Aider un enfant, ce n’est pas pour lui donner quelque chose, mais l’éduquer. C’est pour cette raison que le ministre a initié ça. Nous vous invitons à être dans cet esprit », a expliqué l’officier.

Après avoir accepté de prêter serment, ces cadres se disent engagés dans le même esprit pour que ces examens soient justes et crédibles.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

