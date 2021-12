Préparation CAN 2022/Le Syli pas épargné par la Covid, mais pas de panique

Testés positifs au coronavirus avant le début du stage de préparation, trois joueurs de l’équipe de Guinée, sélectionnés pour la Coupe d’Afrique des Nations 2022, vont devoir patienter avant d’intégrer le groupe.

Embarquée le 27 décembre à bord d’un vol spécial pour rejoindre son lieu de stage en prélude de la CAN dont le coup d’envoi sera donné le 09 janvier prochain au Cameroun, la sélection guinéenne menée cette fois par l’ancien international Kaba Diawara connait un début de préparation un peu perturbée.

Alors que deux joueurs de son effectif (Flo Pogba et Antoine Conté) sont d’ores et déjà forfaits, l’un pour des raisons de blessure et l’autre pour cause de méforme physique, ce sont désormais quatre membres du staff dont trois joueurs (Moriba Kourouma, Mamadou Kané, Ousmane Kanté) et un membre de l’encadrement technique (l’analyste vidéo Théo Duboscq) qui ont été testés positifs au coronavirus et mis à l’isolement à Conakry.

De sources officielles de la FGF, les joueurs concernés ‘’effectueront de nouveaux tests dans les prochains jours’’ afin que situation soit faite pour leur permettre de rejoindre le groupe déjà en place à Kigali. Il n’y a donc pas de panique à bord, Ilaix Moriba, le joueur du club allemand du RB Leipzig et ses deux autres coéquipiers de sélection attendent tranquillement d’être réexaminés avant de s’envoler pour l’Afrique Centrale où la Guinée se préparera dans la capitale Rwandaise. Arrivé en terre des mille collines dans la matinée d’hier mardi, le groupe Syli va devoir rapidement s’adapter à cette nouvelle situation causée par la flambée des cas de contamination du variant Omicron qui touche de plein fouet certains pays dans le monde ces derniers temps.

Mis à part ces cas de Covid qui se sont invités au départ de Conakry, il faut dire que c’est un groupe requinqué qui a quitté la capitale guinéenne après être reçue au palais Mohamed V (Présidence de la République) par le président Mamadi Doumbouya pour la traditionnelle cérémonie de remise du tricolore national.

A noter enfin que sur les 27 convoqués pour prendre part au tournoi camerounais, 6 joueurs devront rejoindre l’équipe à Kigali selon le programme suivant :

Pa Konaté (27 décembre 2021)

Ibrahima Cissé, Sory Kaba, Mory Konaté (28 décembre 2021)

Ibrahima Sory Conté Maibra (29 décembre 2021)

Naby Kéita (3 janvier 2022)

Dans les prochaines heures, l’on saura davantage la suite du programme qui verra l’équipe de Kaba Diawara démarrer sans aucun doute son stage de préparation. Elle devra selon le programme officiel jouer deux matchs amicaux dans une double confrontation contre la sélection A du pays de Paul Kagamé.

Bernard Leno