Préparation CHAN 2021 : le Syli local quitte le Maroc avec deux défaites de suite

Fini le stage de préparation du syli local du côté du stade complexe sportif Moulay Hassan de Rabat. Dans cette mise au vert, les locaux guinéens terminent leur séjour marocain avec deux défaites face aux Lions de l’Atlas du Maroc, 2 but à 1 au match aller. Et ce mardi,12 janvier aussi, ils s’inclinent par la plus petite des marques, 1 but à zéro, dans ce match retour.

Après le Maroc, le syli national local se rendra ce mercredi 13 janvier à Yaoundé à travers un vol spécial affrété par les autorités guinéennes, avant de rejoindre la ville balnéaire de l’ouest du Cameroun, Limbé où il jouera son premier match le mardi 19 janvier face à la Namibie.

À préciser qu’avant cette rencontre, le représentant de la direction des affaires financières du Ministère des sports de la culture et du patrimoine historique, Lanciné Keita a procédé, ce mardi, au payement des primes de qualification pour la phase finale du championnat d’Afrique des nations, Cameroun 2021 aux joueurs et encadreurs du Syli local dans la matinée à Rabat.

Mamadou Kalidou Diallo