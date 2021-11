Près de 2 millions de Guinéens en Mauritanie : Hadja Marie Samoura écrit au président de la transition

La Mauritanie, vaste Etat d’Afrique du Nord-Ouest, est l’un des pays du monde qui accueille une très forte comounauté guinéenne. 1 million 900 mille ressortissants vivent sur le sol mairitanien, principalement dans la capitale Nouakchott et la ville de Nouadhibou. Mais leur situation reste des plus critiques. C’est pourquoi Hadja Marie Samoura, vice-présidente du conseil des ressortissants guinéens en Mairitanie (CRGM) et femme sage d’Etat détachée de la Guinée en Mauritanie depuis 1971 par le feu président Ahmed Sékou Touré à nos jours, a écrit au président de la transition.

Dans cette lettre -dont Mediaguinee détient copie-, Hadja Samoura exhorte le colonel Mamadi Doumbouya à ouvrir une représentation diplomatique en Mauritanie. Lisez👇👇