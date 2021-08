“Près de 700 cliniques à Conakry et environs, seulement 150 à 200 agréées” (Dr Damani Keïta)

Après la décision du chef de l’État visant à fermer toutes les cliniques qui sont installées clandestinement dans le pays, l’Inspection générale de la Santé a cru devoir prendre le taureau par les cornes.

Depuis quelques jours, une campagne d’assainissement d’envergure contre les cliniques qui n’ont pas d’agrément ni arrêté d’exploitation a commencé dans le Grand Conakry.

À date, Dr Damani Keïta de l’IGS et son équipe ont pu dénombrer près de 700 cliniques dans la capitale guinéenne et ses environs. Parmi elles, seulement 150 à 200 sont agréées. La commune de Mototo enregistre la plus forte concentration de ses cliniques suivie de Ratoma. Il l’a fait savoir ce lundi 30 août dans l’émission ‘’Mirador’’ de FIM FM.

Pour commencer, Dr Damani Keïta de l’Inspection générale de la Santé a fait savoir que la médecine est trop différente des autres secteurs socioprofessionnels.

« Aujourd’hui en Guinée, les gens ont tendance à tout confondre, tout est basé sur le plan pécuniaire ; à chercher à se faire de l’argent, oublier un peu la probité morale et oublier vraiment qu’on doit faire face vraiment à la personne humaine. Mais ce qui reste clair, dans de telles batailles, il faut une pérennisation, continuer et ne jamais s’arrêter. Parce que lorsqu’on s’arrête après 1 ou 2 mois, les mêmes personnes reviennent, donc ils récidivent dans leur tentative.», a-t-il précisé.

Aujourd’hui, les gens sont fichés, dit-il. Les cliniques sur lesquelles lui et son service ont pu mettre main sont fermées, les coordonnées ont été prises. « Nous avons procédé à la simple fermeture sans traduire les gens en justice ou les enfermer pour des raisons d’éthique. Mais c’est une question d’étape, toutes les cliniques clandestines qui sont fermées. Si les gens récidivent et font la réouverture dans la même zone ou dans une autre zone, une fois qu’ils sont appréhendés, ils seront traduits devant les juridictions pénales compétentes.», a-t-il martelé.

Pour réussir ce pari, Dr Damani Keïta dira qu’il va y avoir des points focaux, des services de sécurité en relais. Déjà, il a été mobilisé une équipe mixte du ministère de la Santé (notamment les cadres de l’Inspection générale de la Santé, des directions générales de la Santé) et des services de sécurité (la police et la gendarmerie).

Mamadou Yaya Barry

622266708