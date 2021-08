Présence des donzos à Kounsitel: « on devait les arrêter, les mettre en prison» (Cellou Dalein)

Le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) et président de l’ANAD, Cellou Dalein Diallo, lors de son passage, ce jeudi 12 août, chez nos confrères de FIM FM dans l’émission “mirador”, est revenu sur la situation très critique de Kounssitel (Gaoual) qui vit au rythme des violences après la découverte de l’or dans cette préfecture. Et tout ceci, malgré la présence des services de sécurité, le groupement des jeunes et tout dernièrement, la présence des chasseurs appelés “Donzos”

«L’autorité ne peut pas être là. L’autorité, ce n’est pas la force seulement, l’autorité c’est aussi la crédibilité. Mais le pouvoir-là manque cruellement de crédibilité et il ne peut avoir d’autorité et ensuite il y a la corruption, la corruption par la promotion, par l’argent qu’on laisse prospérer, il y a les intouchables. Il y a l’impunité qui est accordée à certains en raison de leur proximité avec le pouvoir, du zèle qu’ils montrent dans la défense du pouvoir, du troisième mandat et de tous les besoins du chef.», croit savoir le président de l’UFDG et vice-président de l’Internationale Libérale.

Poursuivant, Cellou Dalein Diallo dira ceci : « on a déployé les forces de défense et de sécurité mais celle-ci se livre à n’importe quoi. Elles ne sont pas là pour appliquer la loi malheureusement. Elles cherchent aussi plutôt à profiter de la situation, ça ne peut pas marcher, donc on n’aboutit pas à un résultat qu’on recherche et on ne trouve pas le coupable. Il y a une confusion totale qui règne. Vous pouvez dire sans doute le préfet, mais il y a un commandant d’un PA d’un bataillon qui a été déployé là-bas dont les agents cherchent de l’argent. Il veut avoir sa part. Il y a ce laxisme généralisé qui envahit notre administration militaire et l’ensemble des structures des forces de défense et de sécurité. Ce qui fait qu’il n’y a pas de discipline. On n’a pas peur.»

Pour finir, le président de l’UFDG ajoute que les Donzos n’ont pas leur place ni là-bas ni ailleurs, ni dans le maintien de l’ordre nulle part. « Mais c’est l’absence de l’État et le laxisme dont l’État fait preuve par rapport à certains groupements qui l’aident à défendre le pouvoir illégal et illégitime. C’est par rapport à ça qu’on les déploie, sinon ils sont dans l’illégalité. On devait les arrêter, les mettre en prison parce qu’ils ne peuvent pas venir faire le maintien d’ordre à Kounsitel ou ailleurs.», a-t-il précisé.

Il faut rappeler que quelques jours après la découverte de l’or dans cette contrée, le gouvernement guinéen avait pris des décisions interdisant toute forme d’exploitation dans la zone, mais à date cette mesure n’est pas appliquée à la lettre.

Mamadou Yaya Barry

