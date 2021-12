Présentation du nouveau Directeur Général de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS)

Le Professeur Fodé Amara TRAORE, nouveau Directeur Général de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire est un médecin spécialisé en infectiologie. Né le 29 Décembre 1979 à Conakry, il est marié et père de deux enfants.

Il est Enseignant-chercheur (Maitre de Conférences Agrégé des Université du CAMES) à la Faculté des Sciences et Techniques de la Santé de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Médecin responsable des soins dans le service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital national Donka du CHU de Conakry, il est également vice Doyen de la Faculté des Sciences Médicales et paramédicales de l’Université Koffi Annan de Guinée.

Après son Doctorat d’Etat en Médecine à l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (Guinée, 2006), il obtient un diplôme d’études spécialisées en Maladies infectieuses à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal, 2011). Il est également titulaire d’un diplôme Spécialisé approfondie en Pathologie infectieuse clinique et biologique de l’Université de Franche Comté à Besançon (France, 2017).

Il est membre du comité national de surveillance des Manifestations Adverses Post Immunisation (MAPI) en Guinée, du comité national guinéen de pilotage du volet santé du Projet de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PGIRE) de l’OMVS, membre de la commission recherche du Centre d’Excellence Africain pour la Prévention et le Contrôle des Maladies Transmissibles… et de plusieurs sociétés savantes en infectiologie dont la Société Africaine de Pathologies Infectieuses, la Société Guinéenne de Pathologies Infectieuses et Tropicales (dont il est le vice-Président).

Par ailleurs, il a été consultant au compte de plusieurs institutions nationales et internationales sur les questions de maladies infectieuses.

Dans le domaine de la recherche, il est co-investigateur de plusieurs projets de recherches sur le VIH, la tuberculose, le paludisme, les hépatites virales, la maladie à virus Ebola, la Covid-19… Il a participé à la gestion de plusieurs épidémies dont celles de Choléra et d’Ebola en Guinée.

Il est Co-auteur de plus de 60 publications scientifiques et de plus de 75 communications scientifiques en rapport avec les maladies infectieuses et tropicales.

Dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 en Guinée, il était jusqu’à sa nomination le vendredi 03 décembre 2021, membre du conseil scientifique de riposte contre la Covid-19 en Guinée, membre de la commission nationale de prise en charge de la Covid-19, du comité national de supervision des sites de prise en charge de Guinée et Coordonnateur médical du centre de prise en charge de la Covid-19 de Gbessia à Conakry.