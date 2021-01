Préservation de l’unité nationale : les sages conseils de Nondi Kountigui aux Guinéens !

A la veille de 2021, Mohamed Aliou Touré alias ‘’Nondi Kountigui’’, président de l’ANDAD (Alliance Nationale pour la Défense des Acquis Démocratiques) a cru devoir lancer un appel patriotique à toutes les filles et à tous les fils de Guinée afin qu’ils se donnent la main et regardent dans la même direction pour construire quelque chose de solide et de durable.

« Guinéens de l’extérieur et ceux qui vivent présentement dans le pays, personne ne viendra construire l’avenir de notre nation sans que nous ne soyons unis. C’est vrai que vu nos multiples langues parlées, certains de nos comportements sont divergents, mais cela ne doit nullement affecter notre unité nationale qui doit être une priorité pour tous les Guinéens. Nos objectifs doivent être positifs et il ne faut penser que du bonheur pour ce peuple qui a longtemps souffert. Nos projets ne deviendront jamais viables sans la cohésion sociale basée sur l’amour véritable et mutuel. La pratique de nos religions et le respect de leurs principes nous feront éviter les crises de tous genres, car le Bon DIEU dit dans son Saint Coran que quiconque suivra son chemin, qu’Il lui rendra la vie facile. Et que si c’est le contraire, qu’Il te rendra la vie difficile. Alors, pour que les choses aillent encore mieux, ce chemin est obligatoire et incontournable. Sinon, bienvenue à tous les problèmes du monde entier. Que Dieu nous en garde ! Pour la plupart du temps, les Guinéens sont très violents. Tout cela doit changer si toutefois nous voulons bâtir un lendemain meilleur pour cette Nation. Guinéennes et Guinéens, vivre ensemble, c’est de s’accepter en toute sincérité. Que Dieu protège et bénisse tous les Guinéens. Amen !!! », a indiqué Mohamed Aliou Touré alias

‘’Nondi Kountigui’’, président de l’ANDAD (Alliance Nationale pour la Défense des Acquis Démocratiques). Il est espéré que sa préoccupation sera prise en compte par ses compatriotes à tous les niveaux.