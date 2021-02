Présidence de la CAF : les candidats du Sénégal et de la Mauritanie attendus à Conakry, reçus par le président Condé

Les différents candidats pour la présidence de la Confédération africaine de football (CAF) multiplient les contacts auprès des électeurs avant l’assemblée élective prévue le 12 mars prochain dans la capitale marocaine (Rabat).

Selon nos informations, après le Sud-africain Patrice Motsepe, l’Ivoirien Jacques Anouma, deux autres concurrents à la présidence de la CAF seront bientôt attendus à Conakry pour solliciter la voix guinéenne en leur faveur.

Il s’agit du Sénégalais Me Augustin Senghor et du Mauritanien Ahmed Yaya qui arriveront respectivement les mercredi 24 et vendredi 26 février prochains à Conakry.

« Ils seront reçus par le président de la Féguifoot, Antonio Souaré, avant d’être reçus en audience par le chef de l’Etat, Pr Alpha Condé », informe la Fédération guinéenne de Football (Féguifoot) .

Youssouf Keita