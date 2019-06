Présidence de la Cedeao : Alpha Condé soutient la candidature de son ami Mahamadou Issoufou (officiel)

Le président guinéen Alpha Condé a décidé de retourner l’ascenseur à son homologue Mahamadou Issoufou qui s’est désisté en sa faveur pour conduire l’Union africaine. Cette fois-ci c’est à la tête de la Cedeao, la plus prestigieuse organisation de l’Afrique de l’Ouest qui regroupe 15 Etats dont la première puissance économique du continent.

Dimanche, Alpha Condé a dépêché à Niamey le ministre de la défense nationale Dr Mohamed Diané porteur d’un message de soutien à la candidature du chef de l’Etat nigérien à la présidence de la CEDEAO.

»Vous avez devant vous une délégation du Professeur Alpha Condé qui est venu transmettre, à son frère et ami, un message. Nous avons profité de l’occasion aussi pour discuter avec le Président sur la situation au niveau national et au niveau sous régional » a déclaré Docteur Mohamed Diane, l’envoyé spécial du chef de l’Etat guinéen, cité par L’agence nigérienne de presse (ANP). Ajoutant qu’ »Alpha Condé et Issoufou Mahamadou sont des grands amis de longue date qui partagent la même vision, les mêmes convictions ».

»C’est pour cette raison que chaque fois que cela est nécessaire, il y a des échanges entre les deux Chefs d’Etat. C’est dans ce cadre que nous sommes venus expliquer la situation de notre pays et transmettre non seulement un message de salutation et de soutien compte tenu de tout ce qui se passe actuellement dans la sous-région, mais aussi un message de soutien à sa candidature pour la présidence de la CEDEAO’’, souligne Dr Diané qui était accompagné du ministre secrétaire général à la Présidence Naby Youssouf Kiridi Bangoura.

Alpha Condé et Mahamadou Issoufou dont deux amis qui appartiennent tous à l’international socialiste et dirigent leurs pays depuis 2010.

Elisa CAMARA