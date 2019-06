Présidence de la Cedeao : Buhari laisse le fauteuil à Issoufou

Les chefs d’Etat de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) ont désigné samedi à Abuja leur homologue du Niger Mahamadou Issoufou président de l’Organisation. Il succède ainsi à Muhamadu Buhari du Nigeria.

Dès après son élection, Issoufou a écrit que « présider la #CEDEAO à cette étape de son évolution est une lourde mission. Je souhaiterai poursuivre son œuvre et faire faire à notre communauté un pas supplémentaire sur la voie de l’intégration économique et sociale de nos pays. » Et d’ajouter : « Je remercie mes pairs de la CEDEAO pour la confiance qu’ils viennent de me témoigner pour présider aux destinées de notre organisation commune ».

Mediaguinee