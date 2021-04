Présidence de la Féguifoot : Aboubacar Touré sur une corde raide ?

Le feu est encore sous la cendre. Aboubacar Touré, désormais seul candidat à la présidence de la Féguifoot après le retrait de Mamadou Antonio Souaré pourrait être situé ce mercredi sur son sort. La commissoon électorale de recours doit se prononcer sur son éligibilité.

Selon certaines indiscrétions, le candidat pourrait être “disqualifié” à cause de la sanction qui pèse sur son club As Kaloum dirigé par Bouba Sampil, puni pour non paiement de ses joueurs. Argument que rejettent déjà les supporters de Aboubacar Touré qui soutiennent dur comme fer que c’est le club qui est sous sanction et non le candidat.

Dans une lettre adressée à la commision électorale en date du 18 avril dernier, M. Touré avait égrené des arguments qui plaident, dit-il, en sa faveur.

A cette allure, la bataille judiciaire risque d’être longue au sein de la fédération guinéenne de football (FGF). Les protagonistes pourraient être de nouveau devant la Fifa.

Le syndrome ivoirien ou même algérien n’est pas si loin de Téminétaye…

Focus de Mediaguinee