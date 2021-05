Présidence de la Féguifoot : Ahmed Sékou Camara rejette l’invalidation de sa candidature

Le dossier de la Féguifoot (Fédération guinéenne de football) est loin de connaître son épilogue. Alors que l’on croyait clos le feuilleton avec la publication de la liste des candidats par ma commission électorale pour le congrès du 14 mai prochain, un autre problème surgit. Ahmed Sékou Camara rejette l’invalidation de sa candidauate et promet de saisir la Fifa. Il a fait l’annonce sur sa page Facebook.

“Avec toutes les irrégularités des autres candidats connues par le grand public,ils veulent invalider ma candidature alors que mon club est en D3 et paye régulièrement ses cotisations à la Feguifoot et membre statutaire.Ils disent que seuls les clubs affiliés à la fédération peuvent parrainer un candidat,nous sommes affilié à la Feguifoot.Pour être plus clair, ils ont fait valider les candidatures des gros bonnets avec des anomalies que nous connaissons tous.Encore une fois on montre combien de fois la jeunesse est bafouée dans ce pays,mais nous irons jusqu’au bout inchallah.Nous lâcherons rien,nous allons saisir immédiatement la fifa et la commission de recours.À tous ceux qui me soutiennent restez confiants,nous nous laisserons pas faire inchallah.Le combat ne fait que commencer 🙏🏿”, écrit-il.