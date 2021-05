Présidence de la Féguifoot: AKB dépose sa candidature

Ce lundi, 3 mai, l’ancien sociétaire du Syli national Abdoul Karim Bangoura (AKB) était dans les locaux de la Fédération Guinéenne de Football ) Féguifoot) pour acter sa candidature au poste de président de cette institution dont l’élection est prévue le 18 mai prochain.

Après le dépôt des dossiers de candidature au niveau de la commission électorale, Souleymane Oularé, ancien sociétaire du syli national de Guinée et directeur de campagne de Abdoul Karim Bangoura AKB a donné les raisons qui ont motivé ce choix.

“Ce qui a motivé cette décision, c’est que AKB était là avec son mentor [Antonio Souaré] et avec la situation actuelle, pour nous c’est Antonio qui allait rester comme président mais je ne vais pas revenir là-dessus. Vous connaissez la situation qui se passe actuellement. Et à partir du moment où Antonio n’est plus là pour se présenter, on a jugé nécessaire de déposer la candidature de Abdoul Karim Bangoura qui a une expertise garantie au service de notre football”, renseigne-t-il.

Pour son projet de société du candidat AKB, un point de presse est annoncé dans les prochains jours.

Mamadou Yaya Barry