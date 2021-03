Présidence de la Féguifoot : Kerfalla Person Camara ‘’KPC’’ motive sa candidature

Face à la presse ce lundi, 1er mars 2021 pour officiellement annoncer sa candidature au poste du président de la Fédération guinéenne de football, le président du club Hafia, Kerfalla Person Camara ‘’KPC’’ a tenu à motiver sa décision par de nombreux manquements constatés dans la gestion de l’équipe actuelle, dirigée par Antonio Souaré.

« Les observateurs avertis de la scène footballistique que vous êtes, savent que j’ai été pendant une année environ président de la ligue guinéenne de football professionnel et vice-président de la Féguifoot. Vous n’ignorez pas non plus que j’ai démissionné de ces deux mandats il y a près de trois ans pour manifester mon profond désaccord face au choix de gestion centrale, autoritaire et opaque du président de fédération : ne laissant aucun espace d’expression et d’initiative à la ligue qui s’est ainsi trouvée marginalisée et privée de toute autonomie dans son fonctionnement (…) »

Poursuivant, il a précisé : « En effet, « nous avons eu à subir récemment l’humiliation d’une disqualification par la CAF de nos U-17 pour une sombre affaire de falsification des dates de naissance de nos jeunes joueurs inscrits par la Féguifoot pour disputer la CAN de cette catégorie d’âges ; sachant que notre équipe nationale U-17 est suspendue au moment où je vous parle, car nous sommes toujours en train de payer le prix de la sanction infligée à la Féguifoot. Nos jeunes sont par ailleurs totalement ignorés par une Féguifoot qui n’a jamais pris la peine de mettre en place un quelconque plan de formation, ni même d’organiser des compétitions mineurs, cadets et juniors dignes de ce nom, pourtant nécessaires au parcours sportif d’un jeune footballeur destiné à nourrir nos clubs et le syli national. Au chapitre des humiliations, nous avons dû également essuyer dernièrement l’affront de voir le candidat officiel de la Guinée invalidé par la commission de gouvernance de la CAF, pour le mandat qu’il briguait au sein du prestigieux comité exécutif de la confédération africaine de football. La performance du CHAN est de mon point de vue un arbre qui cache la forêt de nos insuffisances ! Nous ne pouvons pas en effet oublier que la Féguifoot a totalement failli à ouvrir les nombreux chantiers essentiels au développement de notre football !! Voilà pourquoi je saisis aujourd’hui l’opportunité de vous annoncer ma candidature à la présidence de notre maison Féguifoot, en promettant de tout faire pour que nous puissions reconquérir enfin la place que nous méritons (…) »

Youssouf Keita