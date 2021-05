Présidence de la Féguifoot : KPC dépose à nouveau sa candidature

Comme nous l’annoncions dans l’un de nos précédents articles, c’est désormais officiel, le président de Hafia Football Club (Hafia FC) et magnat du BTP, Kerfalla Person Camara ‘’KPC’’, a déposé officiellement sa candidature ce lundi 3 Mai 2021, au poste de président de la Fédération Guinéenne de Football (FEGUIFOOT).

Nabé Mohamed Lamine, porte-parole du candidat Kerfalla Person Camara ‘’KPC’’ , après avoir déposé la candidature du président du Hafia Football Club auprès de la commission électorale, a accordé une interview à Mediaguinee pour donner les raisons qui ont motivé ce retour dans la course à la présidence de la Féguifoot.

« C’est l’interpellation de la quasi-totalité des membres statutaires pour déposer sa candidature. Depuis ce jour jusqu’à aujourd’hui, il y a eu des démarches dans ce sens. Il est temps que la famille sportive se réunisse, que nous soyons rassemblés autour du football. Nous devons en finir avec les querelles intestines. Nous devons voir en face le football guinéen qui est aujourd’hui en péril. Il faut se le dire puisque la famille est déchirée. Il y a un certain clivage entre les différents acteurs du football aujourd’hui, il ne faut pas se leurrer. Et celui qui peut venir pour rassembler tout ce monde, c’est Kerfalla. Il a été sollicité dans ce sens et il veut s’investir dans ce sens. », a-t-il laissé entendre au micro de notre reporter.

Mamadou Yaya Barry