Présidence de l’UFOA : Mamadou Antonio Souaré sur le toit du football sous-régional

C’est une consécration pour Mamadou Antonio Souaré, président de la Fédération guinéenne de football. Le richissime homme d’affaires guinéen a été élu samedi pour quatre ans président de l’Union des Fédérations Ouest-Africaines de Football (UFOA-zone A). Il remplace ainsi le Sénégalais Augustin Senghor, actuel président de la fédération sénégalaise de Football et membre du comité exécutif de la CAF. La cérémonie d’ouverture qui a eu lieu dans un complexe hôtelier de Dakar a connu la présence du président de la CAF Ahmad. Ci-dessous, son discours intégral…

Monsieur Le Ministre des Sports de la République du Sénégal

Mme La Secrétaire Générale de la FIFA, Déléguée Générale pour la CAF

Monsieur le Président de la CAF

Messieurs les Présidents et Secrétaires Généraux des Associations membres de la Zone Ouest A de l'UFOA

Mesdames et Messieurs les délégués à l'Assemblée Générale

Chers Partenaires Commerciaux et Sponsors

Messieurs les anciens, actuels et futurs footballeurs présents dans la salle

Mesdames et messieurs les représentants des Médias

Distingués invités, en vos titres et rangs respectifs

Mesdames et Messieurs

En ce Jour historique de ma carrière de Dirigeant Sportif sous Régional, permettez-moi, tout d’abord, de m’acquitter d’un devoir : Celui de rendre Hommage aux initiateurs et Fondateurs de l’Union des Fédérations Ouest-Africaines de Football (UFOA) et à tous les prédécesseurs dont certains nous ont malheureusement quittés.

À la mémoire de ces illustres personnalités qui ont servi la cause du Football, et à celle de tous les Sportifs, Dirigeants, Techniciens, Supporters que nous avons perdu cette année au niveau de la Zone et d’autres parties du monde, je vous prie d’observer UNE MINUTE DE SILENCE :

MERCI

VEUILLE ALLAH, NOTRE CRÉATEUR, accueillir toutes ces belles âmes dans son éternel Paradis. Amen

Chers membres Statutaires

Du haut de cette tribune, je tiens à vous remercier pour la confiance que vous venez de me témoigner en m’élisant à la Présidence de la Zone A de l’Union des Fédérations Ouest-Africaines de Football (UFOA).

La Famille Sportive Guinéenne, l’ensemble de ces Associations Sportives Nationales, ses Autorités au plus haut niveau notamment le ministre des Sports représenté ici par son Secrétaire Général (Monsieur Fodeba Keira) ainsi que les Populations Sportives Guinéennes sont très honorés par cette marque de confiance qui traduit une réelle considération pour notre pays, une reconnaissance du sérieux de notre Comité Exécutif élu en février 2017.

En vous remerciant, en leur nom, je voudrais également exprimer ma sincère gratitude à la Fédération Sénégalaise de Football, aux Autorités de ce pays de Culture et aux populations pour l’accueil chaleureux réservé à tous les délégués et invités ainsi que pour le sens de l’organisation manifesté dans la réussite du Tournoi de Football dont la finale se disputera demain dimanche

entre le Sénégal et le Ghana ( que le meilleur l’emporte) ainsi que le parfait déroulement des travaux de la présente Assemblée Générale de notre Zone A.

Mesdames et Messieurs

La fonction de président dans laquelle vous venez de m’investir représente une lourde responsabilité mais aussi une exceptionnelle occasion d’affirmation et de mise en pratique des idées et programmes sportifs que je ne pourrais réussir ni accomplir sans vous.

C’est avec cet état d’esprit, esprit d’équipe et de rassemblement, que j’envisage d’assumer cette fonction.

A cet effet, j’exprime ma satisfaction au bureau sortant et à son Président, mon frère Augustin Senghor pour le travail accompli et les résultats obtenus durant leur mandat dans un contexte socio-économique très difficile.

Nous sommes tous conscients aujourd’hui que le Football, fait et phénomène de société, est le meilleur facteur de rassemblement, de cohésion, d’unité interne et externe de nos États ; qu’il est aussi l’un des meilleurs outils au service du Développement socio-économique de toutes les Nations du monde.

La pratique et les problèmes du football exigent donc des visions plus progressistes, de nouvelles méthodes, une Gouvernance plus rationnelle et pragmatique. C’est ce que nous avons l’obligation d’incarner au niveau de notre Zone.

C’est pourquoi, chers membres Statutaires, en décidant de briguer cette fonction et de m’investir pleinement au niveau de notre Zone, j’ambitionne de placer la réorganisation et la modernisation des Structures au premier plan des réformes à mener.

En harmonie avec les textes de la FIFA et de la CAF qui nous régissent, il s’agira, dorénavant, de réformer les Structures de l’UFOA à partir du Football plutôt que de réformer le Football à partir de ses Structures qui ont besoin de s’adapter à la réalité et au progrès que réalise actuellement la pratique du sport roi partout dans le monde.

Ainsi, la relance des compétitions, la création de nouvelles compétitions, la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, sur tous les plans sportifs et administratifs, le respect rigoureux des textes, le suivi et l’application des décisions et recommandations sont les Chantiers qui sont devant nous.

En matière de Gouvernance, « la tolérance zéro » pour reprendre la belle et préventive formule du Président Gianni Infantino devrait être notre soubassement.

Mesdames et Messieurs

La réussite de la mise en œuvre de ces nécessaires réformes passe par leur intégration par chacun de nous les dirigeants, mais aussi et surtout par notre comportement de tous les instants. Elles ne seront nullement possibles sans la disponibilité, l’engagement et l’implication totale et sans réserve de chacune de nos Associations membres, conscientes du sens des responsabilités qui sont les nôtres.

Dans la cohésion, l’unité, le sérieux, notre volonté commune entraînera celle des États, des annonceurs et autres potentiels partenaires commerciaux amoureux du cuir rond et disposés à contribuer pour son développement.

Mais tous attendent que nous montrions la voie, la direction à suivre.

C’est le lieu pour moi d’exhorter chacun et tous, sur le bon sens, le respect et la courtoisie que nous avons l’obligation aussi de cultiver et d’entretenir à l’égard des Mécènes, Sponsors, Annonceurs et Partenaires Commerciaux, car leur implication est décisive dans la capacité que nous avons à tenir à date et dans des conditions optimales les compétitions que l’UFOA se propose d’organiser.

Et je voudrais vous donner l’assurance que des dispositions seront prises par notre équipe afin que les ressources allouées par la FIFA, la CAF, nos Etats ainsi que les revenus générés par les Contrats Commerciaux soient judicieusement utilisés dans l’intérêt exclusif du Football.

Mesdames et Messieurs

En tant que nouveau Président de l’Association sous régionale et au nom de mes collègues du Comité Exécutif, permettez-moi de réaffirmer encore

ma gratitude pour la confiance, le respect, la considération et le soutien que chacun de vous n’a cessé de manifester à notre Association Zonale créée en 1975 et scindée en Zone A et Zone B, en 2011, par notre tutelle, la Confédération Africaine de Football (CAF).

Je profite de l’occasion pour saluer le Président de la CAF, notre frère Ahmad Ahmad et réitérer l’engagement de notre Association de toujours militer en faveur des activités de l’instance continentale au niveau de la Zone A de l’UFOA.

Je salue également la présence de Mme la Secrétaire Générale de la FIFA, notre sœur Fatma Samoura Diouf, que je suis particulièrement heureux de remercier et féliciter, pour avoir accepté la Mission de « Déléguée-Générale de la FIFA pour l’Afrique » qu’elle effectue avec responsabilité et beaucoup d’efficacité depuis le 1er août 2019.

Contrairement aux allégations et spéculations proférées ici et là par des mauvaises langues, nous savons tous que ce supplémentaire sacrifice consenti par notre brillante sœur au service du Football continental résulte d’une sollicitation de l’expertise de la FIFA librement exprimée par le Comité Exécutif de la CAF, lors de sa réunion du 19 Juin 2019 au Caire.

La Zone A de L’UFOA réaffirme son soutien à cette Mission, dont le noble but est d’évaluer la situation actuelle au sein de la Confédération afin de contribuer à l’accélération du processus de mise en œuvre des réformes en cours, destiné à assurer à la CAF un fonctionnement encore plus transparent, plus efficace, conforme aux standards de Gouvernance les plus élevés.

En remerciant, encore une fois, tous les Délégués et invités, je tiens à rassurer, les uns et les autres, que par la Grâce de DIEU et avec votre concours, je m’engage à œuvrer de toutes mes forces pour mériter l’immense confiance placée en ma modeste personne et servir, sans contrepartie, ni le moindre profit personnel, l’organisation Zonale, servir la cause du Football qui est ma vocation primordiale, mon activité principale sinon unique.

« Servir et non se servir » a été, est et restera ma ligne de conduite inébranlable. Sur ce, je déclare clos les Travaux de cette Assemblée Générale

Je vous remercie de l’attention