Présidence du CNT : Lansana Diawara de la MAOG clashe les opportunistes

Sur son compte Facebook, le leader de la Maison des Associations et Ong de Guinée (MAOG) Lansana Diawara a mis les points sur les i à propos de la Presidence du Conseil national de la Transition (CNT). Lisez👇👇

« J’attends et observe les agissements d’une partie de la communauté nationale sur les réseaux sociaux sur le choix éventuel d’un Guinéen à la tête du CNT .

Mais honnêtement, qui sommes-nous pour dire non à un éventuel choix par le PRG Mamadi DOUMBOUYA pour diriger cette institution ?

Pendant la prise du pouvoir le 5 septembre 2021 , nous étions en plein sommeil, pensant à notre futur pour la plupart d’entre nous… et d’autres privés de leur liberté injustement par le regime de M. Alpha CONDE.

Il serait plus sincère d’attendre un homme à l’œuvre avant de porter un jugement fallacieux et prétentieux sur lui…

Bref: Aucun Guinéen ne fera l’unanimité , l’essentiel est de s’accorder sur les fondamentaux pour bâtir une nation forte et prospère.

Lansana DIAWARA

Coordinateur National de la Maison des Associations et Ong de Guinee (MAOG)