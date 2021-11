Présidence du CONOR en Guinée : ‘’je souhaite que ça soit un ancien footballeur’’ (Lucien Guilao)

Dans un communiqué publié ce lundi, la FIFA a décidé de mettre en place un comité de normalisation au sein de la Fédération Guinéenne de Football, en proie à une crise institutionnelle depuis le mois de mai dernier.

Interrogé sur la question par notre rédaction, Lucien Beindou Guilao, ancien sociétaire du Syli national a souhaité que ce comité de normalisation qui sera bientôt mis en place, soit dirigé par un ancien footballeur qui a les compétences managériales pour diriger une telle organisation.

« J’avoue que cette décision de la FIFA ne me surprends pas. Vous avez vu toutes mes réactions depuis que ça commencé. J’étais parmi ceux qui pensaient et ceux qui étaient sûrs qu’on allait aller à la normalisation et c’est ce qui s’est fait. Il faut que le comité de normalisation soit mis en place. Comme il est dit dans le communiqué de la FIFA, ce sera un comité restreint qui aura en charge de mener les activités courantes, amender les statuts, faire en sorte que les présidents des juridictions institutionnelles soient élus de façon normale par les assemblées et c’est ce qui est important. Maintenant, c’est la FIFA et le Ministère des Sports qui vont ensemble mettre en place le CONOR. Moi, je souhaite que ça soit un ancien footballeur qui soit à la tête du comité de normalisation. Personnellement, je ne suis pas candidat, mais mon souhait le plus ardent est que le président du CONOR soit un ancien footballeur qui a les compétences managériales pour diriger une telle organisation », dira-t-il.

Poursuivant, il a tenu à préciser : « J’ai toujours dit que même si on met en place le CONOR, ça n’enlève pas l’injustice qu’il y a eu. Parce que normalement, c’est Boubacar Tri qui devait être président aujourd’hui. C’est parce que certains ont voulu manipuler les esprits et ça créer un peu tout ce qu’il y a eu lieu. Et ça fait en sorte que Boubacar Tri a perdu sa légitimité. A partir de l’instant où on avait annulé la candidature de Boubacar Tri, il était évident qu’on partait au comité de normalisation. Parce que c’était lui et lui seul qui devait être candidat et c’était le candidat unique qui devait être élu par acclamation. Il y a eu injustice, certains ont voulu foudre la zizanie pour que si ce n’est pas eux, c’est personne. Et ça fait en sorte que Boubacar Tri s’est retrouvé dans cette position de perdant. Même s’il y a eu comité de normalisation, on n’a pas rendu justice à Boubacar Tri parce que normalement, c’est lui qui devait être là. Bref, le comité de normalisation nous sanctionne, c’est une honte, mais il faut aller de l’avant. Bientôt la Coupe d’Afrique, et je ne pense pas que le comité de normalisation puisse impacter négativement la préparation de notre équipe nationale pour le Cameroun… »

Youssouf Keita