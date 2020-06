Présidence : Koutoubou limogé, Khader Barry, Mory Sangaré, Taliby, Mamy font leur entrée

Dans un décret lu lundi à la télévision nationale, le président Alpha Condé a nommé plusieurs cadres à la présidence de la République. Parmi eux, Mory Sangaré, ex ministre de l’éducation nationale et de l’Alphabétisation et Cheick Taliby Sylla, ancien ministre de l’Energie…

Ministre chef de cabinet de la présidence de la République : Mory Sangaré, précédemment ministre de l’éducation nationale et de l’Alphabétisation ;

Ministre conseiller à la présidence de la République chargé de la coopération en remplacement de Dr Koutoubou Sano, monsieur Cheick Taliby Sylla, précédemment ministre de l’énergie ;

Ministre conseiller à la présidence de la République chargé des missions, Monsieur Moustapha Mamy Diaby, précédemment ministre des postes, des télécommunications et de l’économie numérique ;

Ministre conseiller à la président de la République chargé du suivi du plan de riposte contre la Covid-19, monsieur Khader Yacine Barry, précédemment ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

Ministre conseiller à la présidence de la République chargé des missions, monsieur Moussa Condé ;

Ministre conseiller à la présidence de la République chargé des questions macroéconomiques, Monsieur Gnanga Komata Gomou, précédemment premier vice-gouvernement de la Banque centrale de la République de Guinée.