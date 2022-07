Présidence : le premier numéro du magazine lancé par la DCI

La direction de la Communication et de l’Information (DCI) de la Présidence a procédé ce vendredi 22 juillet 2022, au lancement officiel du tout premier numéro du magazine de la Présidence de la République. C’est dans un réceptif hôtelier de la place, en présence de plusieurs invités de marque dont des patrons de presse et de nombreux employés de ladite direction.

Comprenant plus de 100 pages, ce magazine produit par la DCI est gratuit et destiné à toute la population guinéenne.

Dans son intervention le Directeur de la DCI a tenu à remercier l’ensemble des invités avant de déclarer : « La DCI de la présidence, sous l’autorité du ministre directeur de cabinet vous présente le premier numéro du magazine de la Présidence. Ce premier numéro est à la disposition de toutes les personnes éprises d’informations sûres et fiables sur l’institution présidentielle. Ce numéro passe au crible la transition guinéenne sous toutes ses formes avec comme point essentiel, une interview exclusive du président de la transition, président du CNRD, chef de l’Etat, chef suprême des Armées, le Colonel Mamadi Doumbouya. Avec donc ce trimestriel que la DCI met à votre disposition, vous aurez l’information à la bonne source évitant ainsi la désinformation et les facenews assez virales par les temps qui courent. En support papier et sur le site web de la Présidence que nous avons réactivé après trois ans d’inactivité, ce magasine, j’en suis persuadé constituera non seulement une source d’information institutionnelle, mais également un cadre opérationnel pour vos besoins d’archives dans le cadre de votre travail », dira entre autres Moussa Moise Sylla.

Poursuivant, il a dressé un remerciement spécial aux responsables du magasine ‘’Emergence’’ avec lesquels, selon lui, ils ont collaboré pour produire ledit premier numéro.

Présent à cette cérémonie de lancement, le président de l’AGUIPEL, Amadou Tham Camara dira que la sortie de ce magazine est une très bonne initiative.

« Ce magazine vient un peu combler un vide. On sait qu’aujourd’hui, la presse écrite est en train de battre de l’aile. Il est bon qu’il ait ces genres de support de communication afin de venir véritablement combler un déficit de communication, un gap qui existait véritablement. Parce que ce sont des vitrines qui sont très revalorisantes pour une institution comme la présidence de la République… »

Youssouf Keita