Le président de la FIFA Gianni Infantino est à Conakry !!!

En provenance des Emirats arabes unis, le président de la Fifa Gianni Infantino vient d’arriver à Conakry pour une visite de plusieurs heures. Accueilli entre autres à sa descente d’avion par le président de la Fédération guinéenne de football Mamadou Antonio Souaré, le ministre des Sports et le gouverneur de la ville de Conakry, Gianni sera reçu avec le président de la CAF Ahmad Ahmad par le président Alpha Condé au palais Sékhoutouréya.

“On est venus regarder l’état des lieux du football guinéen qui est entre de très bonnes mains. Avec notre équipe, avec Fatma, la secrétaire générale, on se réjouit d’être là. De loin, on peut faire en sorte que le football qui est le sport roi de ce pays progresse et de voir le football guinéen au sommet”, a déclaré Infantino à la presse.

Ahmad et Infantinl vont visiter le siège de la Féguifoot à Téminétaye, à Kaloum, le stade de Nongo et aussi le centre sportif de Yorokoguia construit par le richissime homme d’affaires et patron du foot guinéen Antonio.

Selon le programme rendu public par la fédération, les deux personnalités du cuir rond quitteront Conakry la nuit de ce lundi par un vol privé.

Depuis l’aéroport de Conakry, Thierno Sadou Diallo