Président Mamadi Doumbouya : une personnalité emblématique, aux qualités enviables (Mandian Sidibé)

🛑Par Mandian Sidibé🛑LE PRÉSIDENT DE LA TRANSITION GUINÉENNE : UNE PERSONNALITÉ EMBLÉMATIQUE, AUX QUALITÉS ENVIABLES….

QUELS SONT LES SECRETS DE LA RÉUSSITE DU COLONEL-PRÉSIDENT MAMADI DOUMBOUYA ?

Depuis le 5 septembre 2021, le jeune et intrépide soldat, Son Excellence le Colonel Mamadi Doumbouya en l’occurrence, préside, avec dextérité et humilité, aux destinées de la Nation Guinéenne, non sans conquérir les cœurs de ses compatriotes, toutes obédiences sociopolitiques confondues. Nombreux sont ceux qui s’interrogent sur la clé de la réussite éclatante de toutes les œuvres de l’homme providentiel, tant en France que dans son propre pays, la Guinée.

N’allez pas loin à la découverte ou à la recherche des secrets de cet Homme-miracle, l’immaculée-créature, pour emprunter à l’Eglise ce qui lui est de plus sacré.

Il s’agit naturellement de votre, que dis-je, de notre dénominateur commun, du génial et majestueux libérateur du Peuple de Guinée, appelé affectueusement Laye Madi Doumbouya, par les intimes.

Les Guinéens ne remercieront jamais assez Dieu l’Éternel, pour son attention toute particulière, enveloppée, embalée dans son infinie générosité et sa très précieuse grâce exceptionnelle à l’endroit de leur pays que les non-Guinéens considèrent avec tant de jalousie, comme étant un pays comblé, accompli sur tous les plans, un pays de scandales tous azimuts pour le plus grand bonheur de la République et de la Nation entière, sous la clairvoyante direction du Colonel Mamadi Doumbouya.

Propulsé, le 5 septembre 2021, au faîte de la Nation guinéenne, pour une mission à laquelle personne n’a rêvé de vivre en ce moment, où tous les espoirs semblaient étre perdus, mission dont il était seul à connaître le contenu et les secrets. L’évocation simple de son nom emplit le cerveau d’interrogations, de questionnements, tous portant sur les qualités exceptionnelles dont l’homme, à vue d’oeil, est aureolé par notre Créateur.

Mais, au-delà, on s’interroge, à juste raison, de savoir les secrets qui font que l’homme ne passe jamais inaperçu, sans décrocher l’attention de tous et de toutes, aussi bien au plan physique que moral, faisant de lui un bel homme, envié et enviable à tous égards, qui charme les regards à partir desquels les yeux envoient leurs missiles-protecteurs.

Quels sont, réellement, les secrets de la réussite du Phénoménal Laye Madi Doumbouya ?

Ils (les secrets de l’homme providentiel) sont tous détenus et précieusement gardés par son Créateur, dont il s’acquitte honorablement, dignement et efficacement de la mission sacrée, avec humilité, sagesse, intelligence et courtoisie, dans le respect rigoureux des imprescriptibles valeurs humaines.

Le tout premier secret de la réussite du libérateur du Peuple de Guinée réside dans le fait que celui-ci meurt d’amour infini pour son illustre maman, à l’écoute de laquelle il reste rigoureusement attentif. Son épouse ne se lasse jamais du flot, du courant d’amour et de considération de l’homme envers sa tendre maman.

Rien des Guinéens et de la Guinée ne lui est insensible.

Il s’aquitte au millimètre près, des délicates, exaltantes, contraignantes et obligeantes missions régaliennes qui sont désormais les siennes : symbole de son patriotisme sans ambiguïté.

Le second secret de l’homme du 5 septembre 2021 provient de son sérieux, son honnêteté, sa probité morale, sa loyauté, son pragmatisme, son humilité, sa sincérité, son franc-parler, sa droiture, son opiniâtreté, son calme, sa lucidité, sa sérénité inébranlable, son humanisme, sa serviabilité et sa générosité dans la fermeté, son intransigeance, son exemplarité professionnelle, son ouverture d’esprit, sa disponibilité pour ses prochains et son attachement viscéral au respect scrupuleux de la parole donnée et de la personne humaine.

Sans exagération aucune, force est de reconnaître qu’avec le Colonel-Président Mamadi Doumbouya, c’est la Guinée qui gagne. N’en déplaise à la CEDEAO et aux détracteurs. Aucune main humaine, large soit-elle, ne saurait cacher le soleil et/ou empêcher celui-ci de briller. À vos ordres, mon Colonel….

Mandian SIDIBE

Journaliste, Ancien Directeur Général de la radio « Planète FM ».