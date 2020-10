Présidentielle 2020: Agir pour Kindia boucle sa campagne sur de bons résultats

CAMPAGNE 2020- Juste après le meeting du RPG Arc-en-ciel dans la cité de Manga Kindy Camara, le 10 octobre dernier, le mouvement Agir pour Kindia prend la direction des communes rurales et districts dans le seul but de rencontrer ses électeurs, échanger avec eux et leur apprendre à voter pour le président Alpha Condé.

Pendant plus d’une semaine, le mouvement Agir pour Kindia travaille à réorienter ses 13.000 électeurs vers le candidat du RPG Arc-en-ciel. Cette série d’activités dans les districts et communes rurales est rendu possible suite à un soutien financier et logistique du ministre conseiller à la Présidence chargé des questions diplomatiques, Dr. Cheick Taliby Sylla.

La stratégie de campagne du parti au pouvoir étant les “porte-à-portes” pour ce scrutin présidentiel, Ibrahima Sory Cissé, président du mouvement Agir pour Kindia témoigne de l’efficacité de cette stratégie : “quand je me suis présenté aux législatives avec mes petits moyens, j’ai pris la direction des districts et villages. Je suis allé de ménage en ménage pour expliquer mon ambition. Dans un total respect des coutumes et mœurs de chez nous, tout le monde a accepté de voter pour moi au scrutin uninominal”. Un difficile transfert de voix au RPG arc-en-ciel.

Le mouvement Agir pour Kindia dans son travail de terrain a été confronté à plusieurs difficultés. Difficultés parmi lesquelles se retrouvent l’abstention au vote pour mécontentement de plusieurs militants qui ne pensent pas être assez entendus. C’est le cas dans les districts de Kontomodouya, Tanènè Fikhè, Bagueyah, Maninkaya… pour diverses raisons.

Ibrahim Aly responsable de la jeunesse d’une des localités visitées ne cache pas sa colère : ” cette fois-ci nous ne sommes pas RPG. Le RPG ne nous considère pas. Du début de la campagne jusqu’à maintenant-là, nous n’avons vu aucun émissaire du RPG chez nous. Ça veut dire que nous ne comptons pas pour eux. Chez nous ici au mois de Ramadan, nous achetons entre 4000 à 5000gnf une glace. Nous demandons la finalisation des installations électriques ici dans un bref délai. Si nous acceptons d’accompagner le President Alpha Conde c’est à cause de Cissé qui est digne de confiance”, martèle-t-il sur un ton ferme.

Le President du mouvement Agir pour Kindia, Ibrahima Sory Cissé, avec une attention particulière a rassuré tous les citoyens en mettant l’accent sur les chantiers en cours et les projets du président Alpha Condé pour la Guinée et particulièrement pour la zone de Kindia.

Une adhésion pas des moindres au RPG arc-en-ciel. C’est un véritable revirement politique qui a été opéré ce jeudi dans la commune rurale de Samaya.

Le jeune maire élu sous la houlette de l’UFR de Sidya Touré jette l’éponge. Désormais, il est membre du RPG avec toute sa population. C’est une réussite du ministre Cheick Taliby Sylla, coordinateur du RPG de la Basse Guinée qui, une fois encore, a démontré sa maturité politique et sa maitrise du terrain de Kindia.

Dans l’après-midi de ce jeudi ensoleillé, Ibrahima Sory Cissé aussi, candidat au scrutin uninominal de mars 2020 sous la bannière du parti GDE à travers une grande mobilisation à Komoya met à disposition tous ses militants et sympathisants au compte du RPG arc en ciel.

Après plusieurs rencontres d’échanges avec les militants à la base, toutes les localités de Kindia visitées par le mouvement Agir pour Kindia, de Madina Oula en passant par Mambia et Bangouyah promettent 100% des suffrages exprimés au soir du scrutin du 18 octobre 2020 au candidat du RPG.

Mamadou Lamine Baldé

622909676