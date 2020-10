Présidentielle 2020 : circulation interdite de 6h à 22h, ce dimanche

A la veille de l’élection présidentielle de ce dimanche 18 octobre 2020, le commandant de l’Unité Spéciale de Sécurisation des Élections le Général Baldé a fait une déclaration ce samedi, 18 octobre 2020 au Quartier Général de l’USSEL dans la commune de Kaloum.

Rassurant les citoyens, observateurs et médias nationaux et internationaux de la prise de toutes les dispositions sécuritaires en vue d’un bon déroulement du scrutin, le Général Ibrahima Baldé a invité à la retenue tous les citoyens avant, pendant et après l’élection. Toutefois, le Commandant de l’USSEL a rappelé que la circulation sera interdite le jour du scrutin de 6 heures à 22 heures et que seuls les détenteurs de laissez-passer dûment délivrés par l’USSEL feront exception.

Tout en appelant à l’esprit de civisme de tous les citoyens pour le respect des lois et règlements permettant le bon déroulement du scrutin, il dira que tout fauteur de trouble sera interpellé et déféré devant les juridictions compétentes.

Maciré Camara