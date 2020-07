Présidentielle 2020 : début des conventions régionales du PADES, Ousmane Kaba précise…

En prélude à la présidentielle d’octobre prochain, le Parti des Démocrates pour l’Espoir a lancé ses conventions dans les 7 régions administratives du pays et la zone spéciale de Conakry. Il est question de se concerter pour élire un seul candidat qui va affronter les autres leaders pour présider aux destinées de la Guinée dans les six prochaines années.

Joint ce dimanche par Médiaguinee, le président de cette formation politique, Dr Ousmane Kaba est revenu sur l’objectif de la tenue de ces différentes conventions.

« Le PADES tient aujourd’hui sa convention régionale dans la zone spéciale de Conakry, et à Kankan, N’Zérékoré, Kindia Boké et à Faranah, ainsi que Mamou et Labé. Donc, ces 7 régions administratives de la Guinée. Le PADES est en train de tenir sa convention pour désigner son candidat à la présidence de la République. Après la journée aujourd’hui, la convention nationale sera tenue le samedi prochain à Conakry », a dit l’ancien ministre. Réitérant la décision de son parti à participer à la présidentielle « avec ou sans Alpha Condé ».

Mohamed Cissé

