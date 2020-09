Caleb Kolié, journaliste-militant : ’’je soutiens le président Alpha Condé et j’assume’’

Connu sur le terrain médiatique depuis plusieurs années, le journaliste et propriétaire de la Radio Familia Fm, Caleb Kolié, animateur de l’émission ‘’Société Débat’’, s’est clairement affiché ce jeudi 10 septembre 2020, lors d’une conférence de presse, en faveur du président Alpha Condé. A La tête du ’’Conseil Mondial des Ressortissants de la Guinée-Forestière’’, il a lancé les activités de son mouvement pour la réélection du chef de l’Etat actuel.

Répondant à la question sur les raisons de sa présence désormais sur le terrain politique, l’ex-proche du capitaine Moussa Dadis Camara (ancien président de la transition ndlr), n’est pas allé avec le dos de la cuillère. Il dit qu’il assume sa position politique.

« On a fait beaucoup pour la libéralisation des ondes et la liberté d’expression. Et, j’ai un peu une culture américaine pour ceux qui m’ont suivi depuis le début de mes émissions. J’ai commencé par couvrir les élections aux Etats-Unis de Barack Obama. Donc, dans mes comptes rendus, je disais que nous les journalistes, on se ment à nous-mêmes d’abord. Nous disons souvent non, on est impartial. On n’est pas impartial. Nous savons que chaque journaliste à une obédience politique. Aux Etats-Unis, c’est obligatoire que tu affiches ton identité politique, et c’est comme ça même que tu peux bien t’exprimer. Mais en Guinée, on peut être avec le Président Alpha Condé, la nuit on va le voir ; le matin on vient à la Radio pour faire la Grande gueule. J’assume, je le soutiens. J’assume quand je supporte quelqu’un. Et, j’ai mes raisons. Je soutiens le Président Alpha Condé et j’assume », a-t-il lancé sans détour. Ajoutant que son mouvement s’invitera sur le terrain dans les prochains jours, pour faire adhérer les jeunes de la Guinée-forestière à l’idée d’une continuité du Président Alpha Condé.

Mohamed Cissé