Présidentielle 2020 : Kassory, directeur de campagne d’Alpha Condé ?

Le président Alpha Condé, candidat à sa propre succession, est dans une véritable course contre la montre pour garder le pouvoir au-delà de 2020. Après avoir accepté de porter les couleurs de son parti le RPG Arc-en-ciel pour un 3è mandat à la tête de la Guinée, le chef de l'Etat guinéen doit dans les prochains jours redescendre dans l'arène politique pour défendre son bilan qui, contrairement à 2015, reste mitigé.

Selon une source généralement bien informée, le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana qui est actuellement aux côtés de sa fille à Atlanta après un tour en France, pourrait être le directeur de campagne d’Alpha Condé à l’élection présidentielle du 18 octobre prochain.

Le patron du palais de la Colombe qui coordonne la machine de campagne du camp présidentiel doit convaincre l’opinion sur le bilan -marqué par de fortes contestations sociales- de son champion -réputé ‘’plus politique que réformateur’’.

Sur le terrain, l’opposition conduite par Cellou Dalein multiplie les contacts pour empêcher Alpha Condé de se représenter au terme de son second mandat. Le leader de l’UFDG -qui hésite entre aller et ne pas aller à la présidentielle- est ces derniers temps entre deux avions et sous les lambris dorés des palais de la sous-région. Tout comme Sidya Touré qui a déjà fait savoir sa position : celle de rester dans la dynamique du FNDC, une coalition farouchement opposée à toute candidature à la présidentielle d’Alpha Condé.

Soutenu par Moscou, Ankara et Pékin, Alpha Condé, 82 ans, pourrait se passer de la France dont le bec a déjà été cloué avec la candidature du président Alassane Ouattara en Côte d’Ivoire.

Noumoukè S.