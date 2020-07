Présidentielle 2020 : la candidature du président Alpha Condé officialisée à Labé

C’est dans la salle de l’amphithéâtre de l’ENI-CFP de Labé à moitié remplie que s’est tenue ce mercredi 15 juillet, cette convention régionale du RPG Arc-en-ciel (au pouvoir) sous la présidence du ministre des Sports, de la culture et du Patrimoine historique Sanoussy Bantama Sow. Etaient également présents, le ministre de l’éducation nationale et de l’alphabétisation Dr Alpha Amadou Bano Barry ainsi celui de la Citoyenneté Mamadou Taran Diallo et le ministre chef de cabinet à la Présidence Mory Sangaré. Objectif, designer un candidat pour le parti au pouvoir en prélude à l’élection présidentielle prévue pour le 18 octobre prochain.

Pour la circonstance, après les concertations, le Président de la République le Pr. Alpha Condé a été choisi comme son futur dauphin par l’ensemble des militants et responsables du RPG de Labé. Au nom des différentes sections du parti au pouvoir dans la Cité de Karamökö Alpha, l’honneur est revenu au secrétaire général du parti au pouvoir de Mali de préciser les raisons du choix porté sur le Président sortant à cette convention.

« Nous militants (es), sympathisants et responsables politiques du parti historique le RPG Arc-en-ciel de la région réunis ce jour mercredi 15 juillet 2020, dans la cité bénie de Karamökö Alpha mö Labé pour la convention régionale du parti à Labé, prenons en compte le bilan hautement élogieux en matière de l’atteinte du point d’achèvement du PPTE, la réalisation des barrages hydroélectriques, des ponts et chaussées, des infrastructures administratives par les fêtes de l’indépendance dont Labé abritera l’édition 2021, la réalisation d’importantes infrastructures hôtelières et touristiques, le boom minier et son impact sur le développement local, la modernisation du système éducatif et la réalisation des infractructures adéquates, la modernisation de l’administration publique, l’autonomisation des femmes, et des jeunes à travers des crédits bancaires, l’amélioration du système sanitaire, le retour et le rayonnement de la Guinée sur la scène internationale, la modernisation de l’agriculture et de l’élevage, le développement des petites et moyennes entreprises, la relance et la dynamisation du secteur des arts, de la culture et du sport, la restructuration des forces de défense et de sécurité, la réforme de la justice, la gestion de la maladie d’Ebola et la gestion en cours du covid-19 (….) », dira entre autres Khalil Tounkara secrétaire général du RPG Arc-en-ciel de Mali.

Poursuivant, il va préciser « Considérant la perspective de l’élection présidentielle du 18 octobre 2020, considération de la création et la conquête du pouvoir par le RPG Arc-en-ciel, considération de la qualité du leadership, la compétence et la disponibilité, la volonté et l’engagement dont a fait preuve le Pr. Alpha Condé, pendant ces années de conquête et de gestion du pouvoir, militants (es) sympathisants de la région administrative de Labé, choisissent le Pr Alpha Condé comme candidat de notre cher parti le Rpg Arc-en-ciel à l’élection présidentielle du 18 octobre 2020. Nous restons convaincus, mobilisés et déterminés pour la victoire de notre candidat à cette élection que nous souhaitons ouverte, participative et inclusive pour le devenir d’une Guinée riche dans sa diversité forte »

A noter que la résolution signée par les responsables des sections de Labé, Tougué, Mali, Koubia et Lélouma a été approuvée par le coordinateur membre du comité central El. Titi Kéita.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83