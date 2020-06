Présidentielle 2020 : la Ceni propose le 18 octobre pour le 1er tour

Le jeudi 11 juin 2020, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a tenu à son siège, de 12 heures 31 minutes à 15 heures 25 minutes, une Plénière consacrée principalement à la fixation du cadre juridique de l’élection présidentielle de 2020 et les modalités d’assainissement du fichier électoral.

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, neuf (9) Commissaires ont pris part physiquement à la plénière, six (6) Commissaires ont participé par visioconférence et deux (2) Commissaires étaient excusés avec l’assistance du Secrétaire Général.

La plénière a approuvé à la majorité des quinze (15) Commissaires présents, les décisions suivantes :

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la Constitution, la date du DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 est proposée comme jour du scrutin pour le premier tour de l’élection présidentielle de 2020.

Après information des acteurs concernés, cette proposition de date sera adressée dans les formes et délais requis par la loi au Président de la République pour confirmation.

Un délai de quinze (15) jours est prévu pour une opération de révision à titre exceptionnel des listes électorales.

Cette opération de révision à titre exceptionnel ne porte que sur :

La vérification et l’enrôlement des deux millions quatre cent trente-huit mille neuf cent quatre-vingt-douze (2.438.992) électeurs mis de côté lors des scrutins du 22 mars 2020 ;

L’enrôlement des électeurs ayant atteint 18 ans révolus ;

La Commission Electorale Nationale Indépendante s’engage à effectuer des opérations d’assainissement du fichier électoral à savoir : le dédoublonnage et la radiation des doublons confirmés ; la recherche et la radiation d’éventuels mineurs ; la radiation des électeurs décédés.

Un chronogramme global comportant les modalités de mise en œuvre des opérations de révision à titre exceptionnel et l’assainissement du fichier électoral sera élaboré dans les meilleurs délais.

Les membres des Démembrements de la CENI installés lors des derniers scrutins sont reconduits pour l’organisation de l’élection présidentielle de 2020.

Tenant compte du contexte et des défis liés à la tenue d’élections inclusives, transparentes et apaisées, la CENI à travers le Comité Inter Parti (CIP) engagera des échanges avec les acteurs du processus électoral (partis politiques, société civile, partenaires techniques et financiers,…), en vue de cerner ensemble les modalités pratiques de bonne organisation de la prochaine élection présidentielle.

La Commission Électorale Nationale Indépendante rassure tous les acteurs du processus électoral et l’opinion nationale et internationale quant au respect strict de ses attributions constitutionnelles et invite son personnel et toute la population au respect des gestes barrières exigés dans la riposte contre le COVID-19.