Présidentielle 2020 : la COFEMA annonce les couleurs de ses prochaines assises, à Conakry

En conférence de presse dans la soirée de ce mardi, 25 août 2020, dans un réceptif hôtelier de la place, les membres de la Coalition des Femmes de la Mouvance Présidentielle et Partis Alliés (COFEMA) ont annoncé les couleurs de leurs ‘’Grandes Assises’’ qui auront lieu le 2 septembre prochain au palais du peuple à Conakry sous le thème « Les femmes en ordre de bataille pour l’élection du Professeur Alpha Condé. »

C’était en présence de plusieurs invités de marque dont Laye Junior Condé qui représentait la direction nationale du RPG Arc-en-ciel, du ministre d’Etat en charge des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique, Sanoussy Bantama Sow, de l’honorable Diakagbè Kaba qui représentait Hadja Natou Konaté, marraine de ladite coalition et d’autres personnalités non des moindres.

D’entrée, l’honneur est revenu à l’honorable Zenab Camara de souhaiter la bienvenue aux nombreux invités, avant de dire que leurs ‘’Grandes Assises’’ sont un évènement qui se veut annuel et qui regroupera toutes les femmes de la mouvance et alliés.

« Les objectifs principaux de ces assises sont entre autres : Déterminer une stratégie efficace de mobilisation et de conquête pour l’élection du Président de la République, Alpha Condé ; d’unir les efforts des femmes de la mouvance présidentielle et des partis alliés. Quant aux objectifs spécifiques, ils sont : débattre des préoccupations auxquelles sont confrontées les femmes de la mouvance présidentielle et des partis alliés ; organiser des formations pour les militantes ; Promouvoir les actions du Président de la République menées pour la valorisation de la femme guinéenne ; vulgariser le projet de société du Président de la République pour la période 2021-2027 », dira-t-elle.

Quant à la coordinatrice nationale de la coalition, elle remercié les uns et les autres, avant d’affirmer que l’idée de ces grandes assises est de fédérer autour d’une initiative commune, une fois chaque année, toutes les femmes, sans exception de la mouvance et des partis alliés.

« La première édition des grandes assises des femmes de la mouvance présidentielle et des partis alliés va se tenir le mercredi, 2 septembre prochain au palais du peuple à partir de 9 h. Cette première édition a lieu dans une période importante pour l’avenir de notre nation. Vous n’êtes pas sans avoir que le 18 octobre 2020aura lieu l’élection présidentielle dans notre pays. C’est une échéance importante car, nous seront appelés à élire le premier président de la 4ème République », dira en substance Mme Sow Bilguissa Diallo, tout en informant que les membres de sa structure ont décidé d’apporter une contribution financière ‘’symbolique’’ qui va être permettre au RPG Arc-en-ciel de payer la caution de leur candidat (Pr Alpha Condé) pour l’élection présidentielle prochaine.

Au nom de la marraine de la coalition, Hadja Diakagbè Kaba n’a pas manqué de mots pour magnifier l’initiative des femmes membres de la COFEMA. Elle a, au nom de Hadja Nantou, invité toutes les femmes membres à se lever dès maintenant pour faire des portes-à-portes pour, dit-elle, faire comprendre davantage les actions de leur champion, le Pr Alpha Condé.

Pour sa part, le représentant de la direction nationale du parti présidentiel (RPG Arc-en-ciel), Laye Junior Condé a vivement salué ces femmes pour leur initiative, avant de dire qu’elles emboitent le pas à nos héroïnes dont selon lui, Hadja Mafory Bangoura, Jeanne Martin Cissé et Binta pilote.

Youssouf Keita

+224 666487130