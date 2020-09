Présidentielle 2020 : la COJAC lance ses activités en faveur d’Alpha Condé

Parrainée par le Directeur du protocole d’Etat à la Présidence de la République, Mamadi Senkoun Kaba, la coalition des jeunes attachés de cabinet (COJAC) a officiellement lancé ses activités ce vendredi, 4 septembre 2020, en faveur du président Alpha Condé, candidat de la mouvance présidence et ses alliés pour l’élection présidentielle du 18 octobre prochain.

C’était dans les locaux d’un réceptif hôtelier de la place en présence de plusieurs invités dont des membres du gouvernement et des responsables des structures de soutien aux actions du président Alpha Condé.

Selon la porte-parole de ladite coalition, leur structure est une organisation à vocation sociale et politique dont l’objectif est, selon elle, de défendre les intérêts des membres et de les amener à s’impliquer dans le mouvement de soutien du candidat du RPG Arc-en-ciel à l’élection présidentielle du 18 octobre à venir.

« Elle s’étendra aux attachés et protocoles des gouvernorats et préfectures sur toute l’étendue nationale en vue de maximiser la défense des idéaux pour desquels le Président de la République, Pr Alpha Condé a consacré sa vie. Cette cérémonie de lancement de nos activités marque le début d’une série d’activités à Conakry et à l’intérieur du pays notamment, dans la sensibilisation pour le retrait des cartes d’électeurs, le rabattage de l’électorat, la sécurisation des bureaux de vote et du matériel électoral et le maintien de la paix en période post-électorale », dira-t-elle.

Poursuivant, elle a tenu à mentionner que dans durant les prochaines semaines, « il sera question pour nous de dérouler notre programme axé sur les innombrables acquis de la gouvernance du Pr Alpha Condé, la légitimité de sa candidature, la nécessité de la préservation de la paix et de l’unité nationale. »

Prenant la parole pour la circonstance, le parrain n’a pas manqué de mots pour remercier ces jeunes attachés de cabinet pour cette ‘’belle’’ initiative, avant d’indiquer :

« Qu’il m’ échoit permis ici aujourd’hui, ma profonde gratitude de faire de ma personne le parrain de votre organisation et c’est tout naturellement tout l’honneur que vous m’avez fait. Les idéaux et valeurs du chef de l’Etat que vous prônez sont aussi miennes. Ce qui anime ma motivation et ma détermination à accompagner le Président de la République, Pr Alpha Condé au quotidien dans son noble combat de faire de la Guinée, une terre de prospérité sur la voie de l’émergence. Le COJAC s’inscrivant dans cette logique, vous, jeunes attachés de cabinet, vous devez être des ouvriers du projet de l’architecte, notre champion, celui des femmes mais surtout des jeunes, le bâtisseur Alpha Condé qui est en train de construire pour nous cette nation », dira entre autres Mamadi Senkoun Kaba.

Youssouf Keita

+224 666487130