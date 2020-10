Présidentielle 2020 : la CONASOC lance sa campagne de sensibilisation pour le retrait des cartes d’électeur

Ce samedi 03 octobre 2020, la CONASOC entendez la coalition nationale des organisations de la société civile guinéenne, a procédé au lancement officiel de la campagne de sensibilisation sur le retrait des cartes électeurs pour l’élection présidentielle du 18 octobre 2020. Cet événement a eu lieu au stade de Gbessia rond-point, sous le thème ‘’Je retire ma carte d’électeur et je vote’’.

Ce lancement officiel, a connu la présence de la CENI, représenté par Youssouf Léno rapporteur et les représentant des CECI (commission électorale communale indépendante ndlr) des cinq communes de Conakry.

Le président de la CONASOC Elhadj Mamady Kéita, a dans son allocation, rappelé aux uns et aux autres l’importance d’aller retirer leurs cartes pour pouvoir exprimer librement leur droit de voter dans la paix et dans la quiétude sociale. C’est à cet effet, dit-il, que la CONASOC a “décidé cette année encore, de mobilier ses ONGs à travers tout le pays’’.

Pour M. Keïta, cette sensibilisation c’est : « Pour dire à la population qu’aucune victoire ne sera gagnée dans la violence et dans le rejet de l’autre et cela quelles que soient les raisons. Et inviter les candidats en liste pour la présidentielle d’octobre 2020, de tenir des discours allant dans le sens du rassemblement des Guinéens, de la lutte contre l’ethnocentrisme, de l’union entre les fils et filles de Guinée. Dire aux institutions nationales et internationales d’œuvrer pour une élection présidentielle apaisée crédible et transparente. »

M. Youssouf Léno, commissaire rapporteur à la CENI, qui a représenté le président de l’institution, Kabinet Cissé a cette cérémonie, dira : « Un processus électoral, c’est un champ de responsabilité partagée. Nous, nous jouons notre partition et les partis politiques aussi jouent leurs partitions. Voir les organisations de la société civile s’engager dans la sensibilisation, pour la préservation de la paix et de la quiétude sociale, est un motif de fierté pour nous. »

Mamadou Yaya Barry