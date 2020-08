Présidentielle : la fédération UFDG de Labé favorable à la participation du parti (Younoussa Baldé) 

Les consultations lancées par l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) concernant sa participation à la prochaine élection présidentielle du 18 octobre ont été bouclées à Labé. Et la participation du parti dirigé par Cellou Dalein Diallo est sans équivoque car approuvée par la majorité. L’information nous a été confirmée ce lundi 31 août 2020 par le responsable des jeunes de l’UFDG de la Cité de Karamökö Alpha.

« Suite aux consultations lancées par le parti, au niveau de Labé, l’avis de la majorité au niveau du bureau fédéral, c’est d’autoriser le parti à participer à l’élection présidentielle. Néanmoins nous avons émis des conditions, et nous demandons que tous les préalables soient satisfaits. L’une de ces conditions et que nous ne voulons pas compétiter avec Alpha Condé. Nous voulons aller avec un fichier propre, aller avec une CENI sérieuse, aller avec un chronogramme consensuel où tous ceux qui veulent compétiter vont compétiter dans les règles de l’art. Donc c’est le respect de ces préalables-là qui permettront à l’Ufdg de participer à ces élections », précise Younoussa Baldé.

À en croire le responsable des jeunes de l’UFDG, l’objectif de son parti à cette élection hormis Sèkhoutouréyah, c’est de rétablir les victimes des exactions du régime d’Alpha Condé dans leurs droits.

« Plusieurs personnes n’ont pas compris l’UFDG et le combat de l’UFDG. L’UFDG n’a jamais trahi le combat du peuple de Guinée pour l’instauration d’un État de droit et démocratique en Guinée. La preuve est qu’on n’a manqué à aucune lutte durant ces dix dernières années pour réclamer justice pour les assassinés, la réparation pour les familles des victimes, la liberté pour ceux qui sont arbitrairement arrêtés, pour réclamer une amélioration des conditions de vie des citoyens, pour réclamer la tenue des élections à date et pour réclamer le respect des accords politiques. Et l’UFDG fait partie des membres fondateurs du FNDC. Nous ne nous sommes pas économisés dans le combat du FNDC depuis une année. Cela prouve à suffisance que notre combat, c’est le combat du FNDC et le combat du FNDC c’est le combat de l’UFDG », dira Younoussa Baldé.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

