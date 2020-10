Présidentielle 2020 : le ‘’Mouvement 2è coup K.O’’ rassure la victoire d’Alpha Condé dès le premier tour

Il n’est secret pour personne que la campagne électorale pour l’élection du Président de la République bat son plein en Guinée. Au RPG-Arc-en-ciel (parti au pouvoir), cadres, militants et sympathisants sont sur tous les fronts pour assurer la victoire de leur candidat dès le soir du scrutin du 18 octobre prochain.

C’est dans ce cadre que ‘’le Mouvement 2è coup K.O’’ qui se donne pour objectif général de sensibiliser et de mobiliser les jeunes et les femmes de la ville de Conakry autour de la candidature du Pr Alpha Condé pour un 2è coup K.O lors du scrutin du 18 octobre 2020, a organisé dimanche dernier, une cérémonie d’information et de sensibilisation.

C’était dans les locaux du QG du RPG Arc-en-ciel de Matoto en présence du parrain dudit mouvement, Sékou Ahmed Keita et de plusieurs militants engagés pour la concrétisation de la victoire de leur champion (Pr Alpha Condé)

Selon la coordinatrice dudit mouvement Maimouna Sidibé, « aujourd’hui, nous sommes dans un virage très important dans l’histoire politique de notre pays. Le 18 octobre prochain, le peuple de Guinée est appelé à choisir un nouveau dirigeant. Notre engagement à faire de notre nation un pays démocratique est sans faille. Cependant, il faut aider cette jeune démocratie à grandir en privilégiant la paix et le vivre ensemble. C’est pourquoi le Mouvement 2ème Coup K.O est crée pour sensibiliser et mobiliser les jeunes et des femmes de la ville de Conakry autour de la candidature du Pr Alpha Condé pour un deuxième coup chao au lendemain du scrutin du 18 octobre prochain », dira-t-elle.

Poursuivant, elle fera savoir que depuis son accession à la magistrature suprême du pays le 21 décembre 2010, le Président Pr Alpha Condé a permis à notre pays de renouer avec la stabilité politique, la paix sociale et le développement économique grâce à l’union des enfants de Guinée.

Prenant la parole pour la circonstance, le parrain n’a pas manqué de mots pour remercier au nom du chef de l’Etat, tous ceux qui ont fait le déplacement. Il leur a ensuite invité au retrait des cartes d’électeurs. Car, dira-t-il, seules les cartes d’électeurs permettront aux citoyens de voter.

« Nous vous invitons au retrait de vos cartes d’électeurs. Si vous n’avez pas vos cartes d’électeurs, vous ne pouvez pas apporter votre soutien au président Alpha Condé le jour du vote. Donc, retirer vos cartes d’électeurs dans vos différents quartiers. N’acceptons pas la violence. Faites en sorte que le jour du vote, le 18 octobre 2020 que nous puissions faire un vote utile en faveur de notre champion, le professeur Alpha Condé », dira-t-il entre autres Ahmed Sékou Keita.

Youssouf Keita

+224 666487130