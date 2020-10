Présidentielle 2020 : ‘’le Mouvement Foudre de Yimbaya’’ assure la victoire d’Alpha Condé dès le 1er tour

Il n’est secret pour personne que la campagne électorale pour l’élection du Président de la République bat son plein en Guinée. Au RPG-Arc-en-ciel (parti au pouvoir), cadres, militants et sympathisants sont sur tous les fronts pour assurer la victoire de leur candidat dès le soir du scrutin du 18 octobre prochain.

C’est dans ce cadre que ‘’le Mouvement Foudre de Yimbaya Kankan Koura’’ a organisé un meeting d’information et de sensibilisation ce dimanche, 4 octobre 2020, dans ledit quartier dans la commune de Matoto sous la présidence de M. Ibrahima Kallo et Mme Fatoumata Binéta, respectivement parrain et marraine dudit mouvement.

Selon Camara Ibrahima Sory, porte-parole dudit mouvement, cette structure est née d’une inspiration des actes posés par le président Alpha Condé pour le développement de la Guinée.

« Nous nous sommes inscrits selon ce que le président a prôné par rapport à l’émancipation de la femme, l’éducation, la promotion des cadres compétents. C’est ainsi nous nous sommes inscrits dans l’idée de la république. Nous, jeunes du café salé vous remercions d’avoir accepté de venir dans notre quartier pour vous magnifier notre soutien indéfectible au parti (RPG Arc-en-ciel). Car, nous sommes convaincus que c’est le Pr Alpha Condé qui a le souci de la jeunesse et des femmes », dit-il.

Comme tous les autres mouvements, il a déclaré que ce meeting est organisé pour informer et sensibiliser les Guinéens à voter massivement le 18 octobre pour le président Alpha Condé, candidat du RPG-Arc-en-ciel.

« Comme vous le constater déjà, ce meeting est organisé pour informer et sensibiliser les citoyens à voter le candidat du RPG-Arc-en-ciel, le président Alpha Condé. C’est le président Alpha Condé qui est le meilleur choix pour le développement de la Guinée dans tous les sens. »

Pour la marraine, la victoire du président Alpha Condé dès le premier tour de cette élection est déjà rassuré.

« Nous sommes rassurés de la victoire du président Alpha Condé au soir du scrutin du 18 octobre 2020. Nous vous remercions pour cette forte mobilisation. A voir déjà cette mobilisation, on est rassuré que le Pr Alpha Condé aura 100% ici à Yimbaya. Parce qu’il n’y a que des jeunes qui sont là et ce sont les jeunes qui votent en général. Je vous exhorte à aller voter massivement le 18 octobre pour que notre candidat soit réélu dès le premier tour avec un score écrasant. Il faut qu’on envoie cette fois-ci tous les adversaires politiques du président Alpha Condé à la retraite », dira Mme Fatoumata Binéta.

Prenant la parole pour la circonstance, le parrain s’est réjoui du choix porté sur sa personne par les responsables de cette structure pour assurer le parrainage. Plus loin, il n’a pas manqué de mots pour appeler ses compatriotes à retirer leurs cartes électeurs pour pouvoir voter massivement pour leur champion (Pr Alpha Condé).

« Je demande à tous les militants et sympathisants du RPG-Arc-en-ciel de faire une forte sensibilisation, de faire le rabattage au près des citoyens pour le retrait des cartes d’électeurs et qu’ils partent voter massivement pour le président Alpha Condé et qu’on puisse faire un coup fatal au soir du 18 octobre 2020 (…) Nous avons eu l’amabilité de les (membres du mouvement) accompagner afin d’aboutir à ce qu’on est en train de vivre aujourd’hui. Des mouvements, des engagements sur le terrain et amener les uns et les autres à comprendre exactement la politique d’émergence du Pr Alpha Condé dans les six (6) prochaines années. En compagnie de la Directrice générale de la société navale guinéenne, nous avons décidé d’accompagner, soutenir et encadrer ce grand mouvement en faveur de notre champion commun, le Pr Alpha Condé », dira entre autres Ibrahima Kallo.

Youssouf Keita

+224 666487130