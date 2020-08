Présidentielle 2020 : le parti au pouvoir et alliés annoncent que le président Alpha Condé a accepté d’être candidat

Fin de suspense. Dans un communiqué lu lundi à la télévision nationale, le RPG Arc-en-ciel et alliés (Coalition Démocratique pour le Changement dans la Continuité (CODECC) ont annoncé que le président Alpha Condé qui est à son second mandat a accepté d’être candidat à la présidentielle du 18 octobre prochain.

« A la suite de la convention nationale de la Coalition Démocratique pour le Changement dans la continuité (CODECC) le 03 août 2020 au jardin 2 octobre et de celle de notre parti, le Rassemblement du peuple de Guinée Rpg Arc-en-ciel qui s’est tenue les 5 et 6 août 2020 au palais du peuple à Conakry, nous, partis de la majorité présidentielle, partis alliés, mouvement de soutien, sympathisants et populations tous favorables à la candidature du président Alpha Condé, avions invité le chef de l’Etat a brisé un nouveau mandat comme l’autorise la nouvelle constitution adoptée par référendum le 22 mars 2020.

Au cours de la rencontre réunissant la majorité présidentielle et ses alliés, le président de la République avait pris acte de notre invitation mais avait demandé à chacun d’entre nous, de continuer à réfléchir sur l’adoption d’un nouvel acte de candidature et de gouvernance dont la finalité serait de faire désormais la politique autrement et gouverner autrement pour les années prochaines…

Suite à notre adresse transmise à notre candidat le professeur Alpha Condé, nous avons l’immense privilège et le bonheur d’informer la population guinéenne que celui-ci à accéder à notre demande. Le président Alpha Condé sera bien notre candidat à l’élection présidentielle du 18 octobre 2020…», indique le communiqué.

Mohamed Cissé