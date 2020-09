Présidentielle 2020 : le PUP préfère construire un espace pour ses militants

Le parti de l’ancien président guinéen Lansana Conté, parti de l’unité et du progrès, (PUP) en lieu et place de sa participation à la présidentielle 2020, a décidé de doter son siège situé à la Camayenne d’un hangar d’une capacité de 700 places. Les travaux qui vont durer 3 mois, ont été lancés ce jeudi 17 septembre 2020 par Harouna Conté. Le frère cadet du feu président Conté, n’a pas pu retenir ses larmes lors de la pose de la première pierre.

Selon Fodé Bangoura, actuel président du PUP : « Cette année nous ne sommes pas partis aux élections pour des raisons que nous avons données. Alors nous avons consacré ce qu’on devrait dépenser pour la caution ou autre chose de le mettre à notre siège. Parce qu’un parti politique c’est l’éducation de ses militants, c’est la mobilisation de ses militants et c’est la conquête du pouvoir. La Guinée ne s’arrête pas à cette élection, il y’en aura d’autres. Nous nous préparons, pour encore d’autres conquêtes. Nous l’avions été, nous voulons l’être. »

Et d’ajouter : « On l’habitude quand on a une manifestation ici, de louer des tentes. Donc nous avons décidé cette fois- ci de mettre cet ouvrage pour nous sortir de la poussière et nous abriter contre les intempéries. Et on va faire ce travail pour les militants. »

‘’Cette décision a été prise d’abord par les militantes’’, a-t-il rappelé : « Ensuite par l’ensemble des militants. »

De son côté, Naby Laye Sylla, ingénieur chargé des travaux dira : « Ce projet est prévu pour trois mois. C’est pour une capacité de 700 places. L’intérieur du hangar va prendre 600 militants et les emprises du hangar vont prendre au moins 100 militants. »

A signaler que cette rencontre a débuté par la lecture du saint Coran pour le repos de l’âme de l’ancien président du PUP feu Général Lansana Conté, pour le parti et l’unité nationale.

Elisa Camara

