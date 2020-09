Présidentielle 2020 : les délégués des partis politiques à l’école du NDI

Dans le but d’accompagner la Guinée dans un processus électoral apaisé, National Democratic Institute (NDI) en partenariat avec l’USAID a procédé à Conakry au lancement des activités sur le renforcement des capacités des délégués des 12 partis politiques candidats au scrutin du 18 octobre prochain qui se déroulera du 18 au 26 septembre.

Cette formation des formateurs des délégués des partis politiques sur la surveillance électorale qui s’est poursuivie, ce vendredi 25 septembre avec quatre partis politiques notamment : PADES, UDIR, NGR et RRD, a pour objectif de faire en sorte que les déclarations et les communications des candidats en lice aillent dans le sens de l’apaisement, du respect des résultats qui seront issus du vote.

Selon le directeur résident du NDI, Paul Amegakpo : « Cette mission permet également de contribuer à l’apaisement du processus dans la mesure où les différents états majeurs généraux respectifs des candidats seront en mesure de disposer au lendemain du scrutin des informations fiables et crédibles remontées par leurs loyaux délégués ».

Ces informations façonnent le contenu des déclarations et communications que feront les candidats, a-t-il ajouté.

« Ces communications peuvent contribuer à leur tour à l’apaisement ou l’envenimement de l’environnement politique et du climat politique qui entoure le scrutin. Notre volonté c’est d’œuvrer pour que ce scrutin soit apaisé et que les résultats qui en seront issus soient acceptés par tous les candidats dans un esprit de faire play. Et donc l’objectif que nous partageons en commun c’est de faire en sorte que les déclarations et les communications des candidats en lice aillent dans le sens de l’apaisement, du respect des résultats qui seront issus du vote pour que le climat politique soit paisible autour du scrutin », indique-t-il.

Plus loin de rappeler qu’au-delà de la formation qui se déroule aujourd’hui pour les quatre partis politiques réunis que sont le PADES, UDIR, NGR et RRD, « il a été déjà organisé deux sessions. Respectivement, les 18 et 19 septembre dernier au bénéfice du RPG, RGD, PACT, PLP puis les 22 et 23 septembre, UFDG, FAN, MND, AFC. Et à votre tour vous aurez la lourde responsabilité d’encadrer les formateurs des délégués qui a leur tour formerons les délégués qui seront déployés dans les 14.900 et quelques poussiers de bureaux votes que compte le territoire national guinéen ».

« Nous comptons sur votre sens de responsabilités, votre loyauté et fidélité à l’endroit de ceux qui vous ont mandaté les partis candidats. Et aussi à votre disponibilité à travailler auprès du NDI pour un meilleur aboutissement de ce processus », martèle-t-il, tout en remerciant le partenaire financier l’USAID : « sans lequel ces activités ne seront pas possibles ».

De son côté, l’une des formateurs, M’Mah Samaké a souligné qu’au cours de cette formation des guides et des grilles seront mis à disposition des participants.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22