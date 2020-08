Présidentielle 2020 : ‘’les partis politiques qui iront à ces élections nous trouveront sur leur chemin’’ (Ibrahima Kéita, FNDC)

Sans commentaire, lisez ….

Je suis une victime de la lutte contre la modification de la constitution, plusieurs d’entre nous sont morts et d’autres croupissent toujours en prison. Il n’est pas question que des affairiste politiques, des personnes qui ne connaissent rien de plus important que leurs intérêts personnels souillent la mémoire des victimes et martyrs.

Combien de familles en payent à présent le prix de ce combat ? Les partis politiques qui iront à ces élections nous trouveront sur leur chemin, car ils seront combattus et châtiés au même titre que nos bourreaux, comme ils ont la mémoire courte.

Comment peut-on, pendant un an en train combattre une chose, et juste à quelques points du doigt de la victoire, des esprits ambitieux, traîtres, par des raisonnement fallacieux et indignes cherchent à nuire au noble combat du peuple.

Les partis politiques qui participeront à cette élection se mettent en-tête qu’ils sont en train de signer leur fin de carrière politique et ils auront en reste toutes ces victimes de leur existence et au-delà.

Ibrahima Kéita

Activiste

Responsable politique

Membre du FNDC