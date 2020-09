Présidentielle 2020 : l’UCG d’Idrissa Chérif décide d’accompagner Alpha Condé

Il existe désormais une alliance électorale entre l’Union pour le Changement de Guinée (UCG) de l’ancien ministre conseiller à la Communication du CNDD, Idrissa Chérif et RPG Arc-en-ciel dans le cadre de l’élection présidentielle du 18 octobre prochain.

L’annonce officielle de cette union a été faite ce lundi, 21septembre 2020 par le président de ladite formation politique à l’occasion d’une cérémonie qui a mobilisé plusieurs de ses militants et sympathisants dans les locaux du jardin 2 octobre, en présence du représentant du parti au pouvoir (RPG Arc-en-ciel), l’honorable Aly Kaba.

Selon Idrissa Chérif, cette alliance électorale entre sa formation politique et le RPG Arc-en-ciel est une souscription et un choix.

« Parmi les 12 candidats, celui pour le quel notre parti a décidé d’aller décrocher la victoire dans les urnes est le Pr Alpha Condé. Pour nous, en tant que candidat, le président Alpha Condé est aujourd’hui l’une des solutions maitresses pour sauver encore notre pays. Notre choix est très simple. Pendant cinq (5) ans, je suis resté hors de la Guinée, j’ai écouté et je suis allé en erreur. Quand je suis revenu, j’ai fait le constat de ce qu’on me disait et de ce que j’ai vu. J’étais venu juste pour être candidat, mais en réfléchissant, j’ai vu tout ce qui a été dit et tout ce qui se disait au compte du Président de la République. Au finish, je me suis rendu compte que tout était un véritable lynchage sur la personne du président. Après donc une large concertation au niveau du parti, nous avons tous décidé d’accompagner le RPG Arc-en-ciel pour les élections présidentielles du 18 octobre prochain », dira-t-il entre autres.

Pour sa part, l’honorable Aly Kaba a, au nom du parti présidentiel remercié le parti pour cette décision qui, selon lui, en plus des autres alliés permettra à coup sûr à leur champion (Alpha Condé) d’être élu premier président de la 4ème république au soir du 18 octobre à venir.

« Ce jour, 21 octobre 2020 restera désormais gravée en lettre d’or dans les annales de l’histoire politique de notre pays. Dans son allocution, le président de l’UCG a dit ceci : ‘’le RPG a des valeurs’’. Et quand vos siens vous disent que vous avez des valeurs, vous leur devez respect et considération. L’UCG, nous vous respectons et nous respectons tous nos alliés. Le discours de monsieur Idrissa Chérif a prouvé que c’est un homme sincère et franc qui sait faire le discernement entre le faux et le vrai. L’image caricaturée du Pr Alpha Condé qu’on lui avait donnée quand il était hors du pays, quand il est rentré, il a trouvé que c’était archi-faux. En lieu et place des propos malveillants, des intensions malsaines, des projets torpillés et des avancées cachées, il a vu que c’est un président bâtisseur qui est en train de faire le bonheur de ce pays. Et c’est qui justifie son alliance… »

Youssouf Keita

+224 666487130