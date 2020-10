Présidentielle 2020: l’UFDG décline son projet de société

L’Union des forces démocratiques de Guinée a tenu une conférence de presse ce vendredi 9 octobre 2020, à son QG de la Minière dans la commune de Dixinn. L’occasion a été mise à profit par le vice-président de l’UFDG pour décliner les différents domaines du projet de société du parti qui repose sur trois domaines d’action, 17 axes stratégiques et une cinquantaine d’actions principales qui doivent concourir à la transformation du pays.

Dr Oussou Fofana vice-président de l’union des forces démocratiques de Guinée et Directeur de campagne décline les différents domaines d’action : le premier domaine d’action concerne la gouvernance politique et l’Etat de droit dont les axes sont relatifs à la réforme politique, l’administration territoriale, l’indépendance de la justice, la réorganisation des forces de défense et de sécurité, le renforcement de la société civile, la lutte contre la corruption et l’impunité, les relations avec l’extérieur et le système statistique.

Le deuxième domaine d’action concerne la gouvernance économique qui couvre les axes relatifs à l’accélération de la croissance et la transformation structurelle de l’économie, la relance des secteurs porteurs de croissance les PMI et PME, la protection de l’environnement et la promotion du développement durable, le développement des infrastructures de base.

Le troisième domaine d’action concerne la gouvernance sociale qui regroupe les réformes du système éducatif, le renforcement du système de santé, l’autonomisation des femmes et la promotion du genre, l’assistance aux handicapés et aux personnes âgées, la jeunesse, l’emploi, les loisirs, la réhabilitation du patrimoine historique et du patrimoine culturel.

Ce projet de société vise également l’instauration d’un État de droit au service de tous et la création d’opportunités égales et dans tous les domaines pour les hommes et les femmes.

« Dans ce contexte, l’union des forces démocratiques de Guinée réaffirme son engagement à renforcer et à utiliser rationnellement les compétences des Guinéens à exploiter les opportunités de la coopération internationale en vue de valoriser les ressources nationales pour la prospérité et le bien-être sans exclusion de tout le peuple de Guinée », a argumenté Dr Oussou Fofana.

A préciser que l’union des forces démocratiques de Guinée promet que l’armée sera un maillon important.

Rachidatou Diallo, stagiaire