Présidentielle 2020 : l’UFDG interdit de campagne sur les terres du Moriah ?

Le Vice-président de l’UFDG chargé des affaires sociales et juridiques était pourtant attendu à Forécariah ce mardi 6 octobre 2020 pour un meeting dans le cadre de la campagne présidentielle en cours en Guinée. Sauf que Fodé Oussou Fofana sera aux abonnés absents en raison de la situation qui était très tendue semble-t-il dans la commune urbaine.

Il faut rappeler que depuis l’attaque du cortège du Premier Ministre Dr. Kassory Fofana en Moyenne Guinée plus précisément à Labé et Dalaba, les militants du RPG Arc-en-ciel surtout ceux de Moriah ont mal digéré cet acte. Et jusque-là, le principal parti d’opposition reste mis en cause dans cette affaire. Alors que le vice-président de l’UFDG Dr. Fodé Oussou Fofana était à quelques kilomètres de la ville, il a été alerté de la tension qui était encore vive dans la commune urbaine du Moriah.

D’après nos informations, à l’origine, depuis cette attaque de Labé, la famille du chef du gouvernement avait commencé de fermer toutes les boutiques et magasins se trouvant sur leur domaine. Mais grâce aux bons offices des sages qui ont joué à la médiation, les choses se sont relativement calmées.

Contre toute attente, les membres de cette famille (celle de Kassory ndlr) ont attendu ce mardi pour se manifester contre les partisans de l’Ufdg au moment où ceux-ci faisaient leur campagne en attendant leur vice-président Fodé Oussou Fofana. Mais cette ambiance bon enfant n’a été que de courte durée. Car la tension est montée d’un cran avec à la clé, des jets de pierres, puis affrontements à l’aide de gourdins. Il s’en est suivi des scènes de pillages.

Devant l’ampleur des faits, les autorités préfectorales ont fait recours à la force publique notamment la CMIS n° 17 pour rétablir l’ordre dans la cité. Le commun des citoyens a retenu que c’est la première fois qu’un tel affrontement a lieu à Moriah. Le bilan fait état de cas blessés ainsi que des interpellations.

Mohamed Conté, correspondant à Forécariah